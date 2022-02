Rozbřesk: Lednové inflační překvapení

Včerejší ráno dalo konečně odpověď na otázku, kam až na začátku letošního roku vystoupala nevyzpytatelná (a tentokrát i v podstatě nepredikovatelná) česká inflace. Podle údajů statistického úřadu se meziroční inflace zastavila jen těsně pod hranicí deseti procent, kterou nicméně zdolá už v průběhu února.

Meziměsíční skok v cenách byl na naše poměry v podstatě nevídaný (+4,4 %) a překonal již tak pesimistický odhad centrální banky. Výrazně vzrostly především náklady na bydlení, a to nejenom kvůli obnovení DPH u elektřiny a plynu, ale i v důsledku zavedení nových ceníků energií platných od nového roku. I když náklady na bydlení vzrostly za jediný měsíc o téměř deset procent, není jejich letošnímu růstu ještě zdaleka konec. Ať už v důsledku dalších avizovaných úprav ceníků energetických, plynárenských a teplárenských společností, nebo i „díky“ soustavnému zvyšování cen bytů a stavebních materiálů. Ostatně tyto dvě poslední položky zastřešené v tzv. imputovaném nájemném i tentokrát výrazně podražily, a k tomu se ještě od ledna zvýšila jejich váha ve spotřebním koši. Celkově bylo stále dražší bydlení odpovědné za více než třetinu z aktuální téměř desetiprocentní inflace.



K lednové inflaci výrazně přispěly i další dvě nejvýznamnější položky ze spotřebního koše a sice potraviny a doprava. V případě druhé jmenované asi netřeba dlouze rozvádět rekordní ceny PHM ani zdražování nedostatkových automobilů. U potravin zase zafungovaly nové ceníky, které postupně reflektují rostoucí náklady výrobců, a tak nepřímo testují i cenovou citlivost samotných spotřebitelů. A šlo by nepochybně pokračovat ve výčtu inflačních faktorů dál, avšak mnohem zajímavější asi bude, zaspekulovat si, jak na vývoj inflace asi zareaguje ČNB.

Centrální banka je tak trochu v předstihu před svojí prognózou, která předpokládala vrchol sazeb na úrovni cca 4,25 %, nicméně její očekávání předčí i samotná inflace. Vzhledem k tomu, že už ta únorová (ČNB ji bude mít před svým březnovým zasedáním již k dispozici) hravě překoná desetiprocentní hranici, dá se zřejmě očekávat další (tentokrát už spíše kosmetický) zásah v podobě zvýšení sazeb. Pokud se odchylka únorové inflace od výhledu ČNB nezvýší, může stačit 25 základních bodů, pokud však bude výrazně větší než aktuálního půl procentního bodu, repo sazba se může dostat i na pětku.



TRHY

Koruna

Vysoká inflace zvyšující pravděpodobnost dalšího – byť už spíše jen kosmetického zásahu – centrální banky by za jiných okolností asi koruně pomohla k návratu k silnějším úrovním. Avšak zvýšená averze k riziku vyvolaná vyhroceným napětím na východě, tentokrát inflaci a tuzemské úrokové vyhlídky zcela přebila. Koruna se tak drží dál nad hranicí 24,50 EUR/CZK a teprve s opadnutím rizik začne nabírat nedávno ztracenou sílu.



Zahraniční forex

Zatímco eurodolarový trh nepřestává monitorovat situaci na ukrajinsko-ruské hranici, tak hlavními kurzotvornými faktory jsou úrokové sazby. Zde bylo důležité, že aktuálně největší jestřáb uvnitř Fedu J. Bullard zopakoval svoje (jestřábí) poselství, takže krátký konec americké výnosové křivky se nepřestává držet vysoko, což dolaru svědčí.



Dnes odpoledne připadne do inflační mozaiky americká výrobní inflace za leden.



Zlotý s forintem zažívají díky kolísajícímu napětí na Ukrajině slušnou volatilitu, která může být přiživena dnes ráno zveřejněnými inflačními daty za leden. Zajímavá budou data především z Polska, kde by inflace měla zpomalit a to díky škrtům v sazbách na DPH (benzín, potraviny a energie).