Škoda Auto musí kvůli ruské invazi omezit výrobu, má kritický nedostatek dílů od ukrajinských dodavatelů

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto musí od tohoto týdne kvůli ruské invazi na Ukrajinu omezit výrobu. Potýká se s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny, což má dopad na některé modely. Škoda musela omezit například výrobu elektrického SUV Enyaq iV. Škoda Auto to dnes uvedla v tiskovém prohlášení. Výroba vozů na Ukrajině je pozastavena.



Škoda Auto v tuto chvíli daruje deset milionů korun české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni. "Koncern , včetně automobilky Škoda Auto, přijal zprávy o ruských útocích na Ukrajinu s velkými obavami a znepokojením. Doufáme v rychlé zastavení nepřátelských akcí a návrat k diplomacii. Co se týče veškeré činnosti v místě dění, bezpečnost a ochrana našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou," uvedla Škoda Auto.



Škoda Auto převzala od letošního roku odpovědnost za ruský a ukrajinský trh v rámci celého koncernu . "Téma veškerých obchodních aktivit v Rusku je aktuálně řešeno na úrovni managementu Škoda Auto i koncernu ," uvedla Škoda.



Škoda nyní hledá dostupné alternativy dodávek dílů, které by pomohly zabránit nepříznivým dopadům na výrobu v Česku. Přímo na Ukrajině se vyrábí vozy Superb, Kodiaq, Karoq a Fabia Combi. Výrobu na Ukrajině zajišťuje obchodní partner Eurocar. Výroba vozů značky Škoda je v závodě Solomonovo aktuálně pozastavena. "Vozy vyrobené v závodě Solomonovo jsou určeny pouze pro zákazníky na ukrajinském trhu," uvedla automobilka.



Dopady na výrobu a hospodářský chod firmy kvůli sankcím uvaleným na Rusko lze podle Škody očekávat. Očekává se také propad prodejů na Ukrajině i v Rusku. Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů značky Škoda v celosvětovém měřítku. V roce 2021 bylo Rusko druhým největším trhem vůbec. Firma na něj dodala 90.400 vozů značky Škoda. Ukrajina doposud rovněž představovala stabilní trh s odbytem zhruba 6000 vozů značky Škoda ročně. Od roku 2002 bylo v závodě na Ukrajině vyrobeno přibližně 190.000 vozů Škoda.



V Rusku vyrábí Škoda modely Rapid, Octavia, Karoq a Kodiaq. V Nižném Novgorodu se vyrábějí tři modely, Rapid se vyrábí v závodě v Kaluze. Výroba v ruských závodech aktuálně nadále běží, průběžně se ale analyzují dopady možných výpadků v dodavatelských řetězcích.



Na Ukrajině Škoda Auto nemá žádné zaměstnance, vozy zde vyrábí prostřednictvím partnera. "V Rusku je aktuálně na výjezdu celkem 34 našich zaměstnanců i s rodinnými příslušníky," uvedla Škoda. Jsou podle ní v bezpečí. V českých závodech Škody pracuje 615 ukrajinských a několik desítek ruských pracovníků.



Kromě příspěvku pro Člověka v tísni podpoří škodovácké odbory sbírku města Mladá Boleslav jedním milionem korun. Uprchlíkům Škoda poskytne ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních v majetku Odborů KOVO či nabídne místa na dětských táborech pro děti uprchlíků.



V případě potřeby pomůže firma každému ukrajinskému zaměstnanci vybudovat v České republice prostředí pro bezpečný život jeho rodiny. Konkrétně poskytne podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace,vzdělávání a v ideálním případě i zaměstnání.