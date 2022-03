Rozbřesk: Plameny v ukrajinské elektrárně posílají dolů eurodolar i měny střední Evropy. Plyn či pšenice letí do nebes

Asi zcela nepřekvapivě jsou středoevropské měny (pomineme-li rubl) jednoznačně největší otloukánkem mezi měnami od počátku ruské invaze na Ukrajinu. V průměru proti euru ztratily zlotý, forint a koruna více než 5 %. To sice není žádná katastrofa, avšak to neznamená, že nemůže být hůře. A to je velmi nemilá zpráva v dnešní inflační době. Nabízí se tedy otázka, zdali by se středoevropské centrální banky neměly zamyslet nad tím, zda má i nadále smysl držet a eventuálně akumulovat devizové rezervy, když venku zuří inflace v kombinaci s válkou a uprchlickou krizí. Situace však není tak univerzálně jednoduchá napříč regionem.

Začněme Maďarskem, které má v regionu nejmenší palebnou sílu, neboť jeho devizové rezervy činí v současnosti přibližně 28 mld. euro. To podle jednoho makroekonomických bezpečnostních ukazatelů říká, že devizové rezervy MNB kryjí “jen” necelé 3 měsíce maďarských dovozů. Z tohoto úhlu pohledu Maďaři nemohu rezervami plýtvat, a tak se dá počítat s tím, že jejich obrana forintu se bude odehrávat primárně skrze zvyšování krátkodobých úrokových sazeb. Důkazem této strategie budiž včerejší zvýšení jednotýdenní depozitní sazby MNB z 4,6 % na 5,35 %.

O něco lépe je na tom Polsko, které disponuje devizovými rezervami ve výši 125 miliard euro, což je více nejen absolutně, ale i relativně ve srovnání s Maďarskem. Kromě centrální banky však disponuje jistou sumou eur i ministerstvo financí, které již také na trhu nějaká eura za zlotý prodala. Připomeňme, že polská centrální banka navíc ještě relativně nedávno intervenovala, a to v neprospěch zlotého, když nakoupila několik miliard eur z makroekonomických důvodů na druhé straně. Navíc NBP ve svých měnově-politických komentářích pravidelně varuje, že k dosahování svých cílů může intervenovat na FX trhu (a to na obě strany). Psychologicky tedy NBP nemá žádný problém s použitím FX rezerv ve prospěch stabilizace zlotého. Půjde zde jen o to taktické načasování a o to, zda svoji (intervenční) politiku bude nějak koordinovat s ministerstvem financí.

A konečně v nejvíce komfortní pozici je ČNB, která disponuje devizovými rezervami v nesmyslně vysoké výši 156 mld. eur, resp. téměř dvou třetin HDP. Rezervy přitom byly z drtivé části akumulovány při boji s deflací, kdy centrální banka tiskla nekryté koruny, aby oslabila vlastní měnu. Nyní tedy možná přišel čas postavit se na druhou stranu, přičemž vysvětlení může dvojí - jednak “stabilizovat” trh, a jednak utáhnout měnové podmínky, které se v době vysoké inflace dále uvolňují. Jak bylo řečeno výše, palebná síle ČNB je obrovská - jen se nebát ji použít.





*** TRHY ***



Koruna



Česká koruna zůstane vzhledem k další eskalaci napětí mezi Ruskem a Západem pod tlakem a pravděpodobně může testovat 26,00 EUR/CZK. Nad těmito úrovněmi podle našeho názoru ČNB může začít vážně uvažovat nad spuštěním intervencí na podporu koruny tak, aby lehce přitvrdila měnové podmínky a přitom nemusela na nejbližších zasedáních výrazněji zvyšovat úrokové sazby.



Zahraniční forex

Skličující zprávy z ukrajinské fronty zahrnující bombardování a následný požár v jaderné elektrárně nemohou mít příznivý dopad na kurz eurodolaru. Ten je na cestě k tomu otestovat, zda-li se dostane pod 1,10, přičemž dodejme, že americkou měnu i nadále podporuje jestřábí rétorika z Fedu (viz včera znovu Powell).

Dnes kromě zpráv z Ukrajiny budou na pořadu i data z amerického trhu práce, která by měla být ucházející. Velmi bedlivě pak budou v dnešní inflační době sledovány statistiky růstu mezd.



Komodity

Nejen ceny ropy a plynu včera vystřelily raketově vzhůru. Od počátku ruské invaze vyskočila pšenice o více než 50 %, přičemž překonala historická maxima z roku 2008.