Německo odmítá odstřižení ruských energií, Rusko diktuje podmínky příměří

Po drtivém začátku dnešního obchodování se hlavním finančním trhům odpoledne dýchá o poznání lépe. Důvodem je klesající šance evropského odstřižení od ruských energetických surovin. Podmínky jsou pro Ukrajinu nepřijatelné a také byly odmítnuty.

Ačkoli se možnost neodebírání ruských energií dál zvažuje, klíčový hráč - Německo - se staví proti. Spolu s tím klesá riziko, že se ceny energií utrhnou dál výrazně nahoru. Krom toho Rusko ústy mluvčího Kremlu vyslalo další podmínky pro ukončení bojů. Ukrajina má složit zbraně, začlenit svou neutralitu do ústavy, přiznat Krym Rusku a potvrdit nezávislost donbaských republik.



Podmínky jsou pro Ukrajinu nepřijatelné a také byly odmítnuty, ale po předchozích tvrdých prohlášeních je to aspoň změna ve směru, že jednání je vůbec možné. Rozhovory mají proběhnout dnes odpoledne a večer. Na druhou stranu i z trhů je stále znát velká nervozita, protože situace se může velmi rychle změnit. Rusko sice dodalo zatím nejkonkrétnější seznam požadavků, ale jak dlouho bude platit? Minulý týden přišel s něčím podobným ministr Lavrov, ale po vystoupení prezidenta Putina bylo rázem vše úplně jinak.



Na evropských akciích jsme viděli výrazné zlepšení, když se některé indexy z hlubokého záporu dostaly až do zeleného. Wall Street po otevření padá asi o 1,5 pct a stahuje Evropu znovu dolů, ale většinou už jen mírně. Eurodolar přerušil svůj pokles a nachází se kolem 1,0870. Ropa či plyn za dnešek drží výrazné zisky a spolu s nimi rostou i výnosy dluhopisů.



Na koruně dnes možná znovu zasahovala ČNB, když kurz během dne předvedl podobný pokles jako v pátek. A podobně jako v pátek se také následně vrací k 25,75. Pražskou burzu zlepšení sentimentu minulo a registruje propad skoro o 6 procent, zejména pod vahou a .