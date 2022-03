To nejhorší je za námi? Investoři ožili a akcie strmě rostou

Středeční obchodování se nese v duchu velkého návratu investorů do akcií, vedle čehož probíhá stahování peněz z dluhopisů, zlata, ale také většiny hlavních komodit. Evropské akciové indexy rostou o 2 až 5 pct, optimismus se drží také amerických futures a eurodolar stoupá vstříc 1,10.



Vypadá to, že si spousta investorů čekajících na možnost vstoupit na trh položila stejnou otázku jako my: je tu ještě něco, co může trhy tvrdě zasáhnout? Válka na Ukrajině má samozřejmě řadu scénářů, může dál eskalovat, může se protahovat atp. Naproti tomu je tu ale mírný postup v jednáních vzbuzující opatrné naděje. Pohled trhů však stejně míří hlavně k hmatatelnému dopadu na západní ekonomiky a akcie. A v tomto smyslu se opravdu zdá, že ohledně sankcí, omezení dodávek komodit i poškození dodavatelských řetězců by mělo být to hlavní za námi a prostor pro zásadní překvapení už není velký.



Jedno riziko však přece jen trvá - je jím politika Fedu či ECB, které na inflační šoky budou muset reagovat. Zítřejší americká inflace či jednání Fedu příští týden tak určitě představují nebezpečí, které míří hlavně na dluhopisy, zlato či růstovou část akciového spektra. Na druhou stranu třeba bankovní sektor by měl profitovat jak z útlumu pesimismu kolem války, tak z případného agresivnějšího přístupu centrálních bank.



Stále probíhá rozplétání konkrétních škod firem plynoucích z vazeb na ruské subjekty, závislosti na dodavatelích na Ukrajině či v Rusku, nákladů plynoucích z drahých a hůře dostupných surovin. Také se budou muset přepočítat výhledy inflace a růstu hlavních ekonomik, poté co dostavil nový výrazný šok. V zásadě však půjde hlavně o upřesňování, přičemž hlavní vlna nejistoty by se už měla dostávat za vrchol. Šance, že to nejhorší na trzích je za námi a akcie si hledají dno, tedy stoupá.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2990 -0.6708 25.5149 25.2638 CZK/USD 23.0315 -1.4303 23.4170 22.9920 HUF/EUR 382.0903 -1.6821 389.8363 381.4686 PLN/EUR 4.8264 -1.1569 4.8975 4.8118

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9349 0.6912 6.9414 6.8802 JPY/EUR 127.2306 0.9402 127.3596 126.0031 JPY/USD 115.8590 0.1548 115.8880 115.6795

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8337 0.2452 0.8348 0.8317 CHF/EUR 1.0186 1.4400 1.0198 1.0128 NOK/EUR 9.8000 0.0428 9.8264 9.7582 SEK/EUR 10.7772 -0.2579 10.8431 10.7674 USD/EUR 1.0982 0.7614 1.0992 1.0890

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3635 -0.7914 1.3767 1.3633 CAD/USD 1.2812 -0.6051 1.2894 1.2807