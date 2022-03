Křehká, ale velmi dobrá nálada na trzích

Futures na americké indexy a evropské akcie od rána výrazně rostly. Kupci totiž sázejí na to, že globální ekonomický dopad stupňujících se sankcí vůči Rusku se již odráží v tržních cenách a že centrální banky budou podnikat kroky, které povedou k tlumenějšímu negativnímu ekonomickému dopadu. Index DAX se vyhoupl téměř o 5 %.



Kontrakty s expirací na konci tohoto měsíce na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 přidaly každý nejméně 1,2 % poté, co se americké akcie v úterý propadly na devítiměsíční minimum. Banky a výrobci automobilů podpořili evropský index Stoxx 600, který si připsal druhý den růstu. Ceny ropy zůstaly pevné den poté, co prezident Joe Biden zakázal dovoz fosilních paliv z Ruska. Státní dluhopisy klesly a dolar poprvé za pět dní oslabil. Poptávka po bezpečných měnách se totiž s pozitivní náladou snížila.



Investoři se připravují na globální inflační šok z rally cen komodit, kterou podpořila izolace Ruska. Několik příštích dní napoví, jak centrální banky plánují tento problém řešit. Evropská centrální banka oznámí své rozhodnutí o sazbách ve čtvrtek, příští týden ji bude následovat Federální rezervní systém a Bank of England.



Akciové trhy jsou velmi volatilní pod tíhou velké nejistotu. Zjednodušeně lze říci, že na trh přicházejí spíše krátkodobější hráči, zatímco ti dlouhodobější ho opouštějí. Dnešní velmi silný růst se tak může ukázat jako křehký.



Na pražské burze posilují hlavně banky: + 6,5 %, +5 % a Moneta +3 %. Pozitivní sentiment se nevyhýbá ani +4 %.