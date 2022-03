Rozbřesk: ECB v kleštích vysoké inflace a války na Ukrajině

Finanční trhy, které aktuálně žijí ve stínu ruské invaze, budou mít šanci se dnes zaměřit i na jiné důležité makro-události, jakými budou zasedání ECB a zveřejnění americké inflace za měsíc únor.



Začněme ECB, která stejně jako ostatní centrální banky, musí čelit velmi vysoké inflaci a to v podmínkách, kdy válka probíhá jen nedaleko za hranicemi měnové unie. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se ECB zcela nepochybně snažila co nejvíce posunout do neutrálního módu, který by avizoval blížící se start cyklu zvyšování úrokových sazeb. Znamenalo by to, že centrální banka vyhlásí relativně rychlý útlum programů nákupu dluhopisů a její prezidentka Lagardeová by přitvrdila rétoriku. Ani jedno, ani druhé se však v podmínkách pokračujících bojů na Ukrajině velmi pravděpodobně nestane a to přesto, že nově zveřejněná prognóza odhalí, že jádrová inflace se může pohybovat nad dvouprocentním cílem podél celého horizontu měnové politiky. Jinak řečeno budou splněny podmínky, které si vedení ECB stanovilo pro to, aby mohlo měnovou politiku začít utahovat.



Ve stejný okamžik, kdy začne tiskovka prezidentky ECB bude v USA zveřejněno horké makroekonomické číslo za měsíc únor. Celková inflace zřejmě dále zrychlila a přiblížila se na dostřel číslu 8 %. Jádrová inflace, která bude více zajímat Fed, přitom rovněž akcelerovala a to někam na úroveň 6,2 %. Velmi nepříjemné přitom z pohledu politiky Fedu bude to, že inflace vinou vyšších cen benzínu (a zřejmě i potravin) stále není v USA na vrcholu a březnové číslo bude téměř jistě vyšší než 8 %. Fed by v takovém případě za normálních okolností zahájil cyklus utahování měnové politiky zvýšením rovnou o +50 bazických bodů, avšak válečný konflikt jej donutí k opatrnějšímu postupu. Trhy však na tento umírněný scénář nemusí 100% sázet, a to může generovat až do příští středy dodatečné napětí.



Ať již zasedání ECB nebo americká inflace jsou v dnešní inflační době samozřejmě super-události, avšak i ty mohou být velmi snadno zcela zastíněny, pokud dnešní schůzka ministrů zahraničních věcí Ruska a Ukrajiny přinese nečekané rozuzlení (či nové komplikace).



Koruna

Koruna včera prožila povedenou obchodní seanci, když se posunula dále do blízkosti hranice 25 EUR/CZK. Česká měna profitovala z pozitivní nálady na trzích, která hrála do karet celé řadě rizikovějších aktiv. Zároveň i nadále platí, že se koruna - navzdory přetrvávajícím geopolitickým rizikům - může opřít nejen o významný úrokový diferenciál vůči evropské měně, ale také o podporu ze strany centrální banky, která dala jasně najevo, že nechce vidět její další oslabování (nad úroveň 25,90).



Dnes po ránu jsou v centru pozornosti česká inflační data. V únoru inflace vyskočila na 11,1 %, ale to zřejmě není její vrchol, neboť v březnu a dubnu se postupně začne v celkové inflaci projevovat i další zvyšování cen energií, které aktuálně můžeme pozorovat v důsledku ruské agrese na Ukrajinu.



Maďarský forint včera masivně zpevnil, a to nejen díky poklesu averze k riziku, jež vyvolaly naděje na uzavření příměří na Ukrajině. Vysoká maďarská inflace za únor a navýšení koridoru pro pohyb jednodenní sazby MNB o 100bps totiž vyvolalo očekávání, že maďarská centrální banka dnes po ránu výrazně zvýší svoji jednotýdenní úrokovou sazbu. Ta byla nakonec zvýšena jen z 5,35 % na 5,85 %, což je pro forint zklamáním.



Eurodolar, který včera výrazně zpevnil v očekávání příměří, bude mít dnes odpoledne bohatý program - zasedání ECB, americká inflace za únor (obojí viz úvodník) a schůzka ruského a ukrajinského ministra zahraničí v Turecku. Připravme se tedy na vyšší volatilitu.



Ropa



Ropa Brent včera propadla o téměř 15 % až k hranici 110 dolarů za barel v reakci na možné rychlejší navýšení produkce ze strany kartelu OPEC. Konkrétně tuto možnost naznačily Spojené Arabské Emiráty, nicméně z našeho pohledu bude zásadní, jak se k celé věci postaví de facto lídr OPECu Saúdové. Ti prozatím tlaku USA na rychlejší tempo navyšování těžby odolávají a preferují tak spojenecký vztah s Ruskem v rámci aliance OPEC+. Další jednání producentů je na programu 31. března.