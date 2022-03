Avast přestává prodávat své produkty v Rusku a Bělorusku, lídří zemí EU pohrozili Rusku dalšími sankcemi a futures jsou zelené

kvůli ruské invazi na Ukrajinu přestal prodávat své produkty v Rusku a Bělorusku. Lídři zemí EU pohrozili Rusku přijetím dalších sankcí kvůli pokračující invazi na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden se chystá vyzvat k ukončení normálních obchodních vztahů s Ruskem a uvolňuje tak cestu ke zvýšení cel na ruský dovoz.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,7 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX 0,5 %.

Česká antivirová firma kvůli ruské invazi na Ukrajinu přestala prodávat své produkty v Rusku a Bělorusku. Jen v Rusku na daních platila v přepočtu přes 50 milionů korun ročně. zároveň na Ukrajině prodlouží licence u placených produktů zdarma a uživatelům bezplatných produktů nabídne možnost získat zdarma placené verze softwaru. Prostřednictvím své Nadace a zaměstnanecké sbírky věnuje firma více než 18 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině. Ukrajina, Rusko a Bělorusko přispívaly 1,5 % tržeb v roce 2021.



Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes nad ránem ukončili první den summitu ve francouzském Versailles, kde pohrozili Rusku přijetím dalších sankcí kvůli pokračující invazi na Ukrajinu. Ve společném prohlášení také přislíbili posílení vazeb s Kyjevem, nevyjádřili se však k ukrajinské žádosti o urychlené přijetí do řad bloku, na něž mají členské země rozdílné pohledy.



Americký Senát schválil zákon o celoročním federálním financování ve výši 1,5 bilionu dolarů, čímž odvrací možné zastavení vlády. Jeho součástí je i pomoc Ukrajině ve výši 13,6 miliardy dolarů na humanitární a bezpečnostní pomoc v reakci na ruský útok.



Americký prezident Joe Biden se také chystá vyzvat k ukončení normálních obchodních vztahů s Ruskem a uvolňuje tak cestu ke zvýšení cel na ruský dovoz. Mezitím Rusko oznámilo zákaz vývozu více než 200 produktů poté, co ekonomiku zasáhly sankce kvůli invazi na Ukrajinu. Zatím ale neomezilo prodeje energií a surovin, které tvoří jeho největší příspěvek ve světovému obchodu.



Miliardář, jehož sázky na krátké pozice na niklu pomohly spustit jeden z nejdramatičtějších cenových skoků v historii, nemá v úmyslu své pozice redukovat. To znamená, že trh s niklem by mohl zažít další turbulence.



JPMorgan se připojil ke a stahuje se z Ruska v reakci na invazi na Ukrajinu. je v Rusku zapojen jen do omezeného množství aktivit. A uvedl, že tam plánuje své operace zavřít.