Pravidla úspěšného tradingu

V minulých článcích a webináři jsme se věnovali hodnotovému investování, které je doménou spíše konzervativních investorů s dlouhým časovým horizontem. Pro aktivnější a rizikověji laděné investory tento přístup moc zajímavý není, a proto se chci nyní věnovat zcela odlišné investiční filozofii.

U hodnotového investování jsme se podívali na teorii a současnou situaci, pak na přístupy vybraných slavných investorů a nakonec jsme se věnovali výběru konkrétních akcií. Podobně bych rád pojal i problematiku tradingu s tím, že pro popis jednotlivých technik bych využil přístupy úspěšných investorů Jesseho Livermora, Williama O'Neila a Marka Minerviniho. Protože je u tradingu klíčem k úspěchu nejen správná obchodní strategie, ale také money management a psychologie, podíváme se i na základní psychologické přístupy od Marka Douglase a Bretta Steenbargera.



Bez ohledu na to, jak staré jsou některé tyto investiční přístupy, jsou díky své nadčasovosti pořád aktuální. Úspěšný německý investor maďarského původu André Kostolany varoval před prostoduchými spekulacemi, když v jedné ze svých známých citací řekl: „Člověk si může vybrat více způsobů, jak přijít o peníze. Tím nejrychlejším je kasino, zatímco nejpříjemnějším způsobem je za přítomnosti krásných žen. Nejhloupější cestou je akciová burza.“ Kostolany věřil, že spekulace je umění, které vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností. Moc dobře si uvědomoval nebezpečí burzy pro nezkušené spekulanty s vysokým sebevědomím. Krásně to shrnul v dalším citátu: „Nedokážu vám říct, jak rychle zbohatnout. Můžu vám jenom říct, jak můžete rychle zchudnout – tak, že se budete snažit rychle zbohatnout.“ To, že Kostolany považoval burzovní trading za náročnou disciplínu, dokazuje i jeho další citace: „Spekulace na akciové burze byla a vždy bude těžkou cestou, jak si obstarat snadné živobytí.“



Nyní se už ale pojďme podívat na prvního slavného tradera, Jesse Livermora, který ovlivnil a neustále ovlivňuje mnoho nejlepších traderů po celém světě. Své obchodování založil na třech pilířích v podobě načasování, money managementu a ovládání emocí. Načasování bylo pro Livermora alfou a omegou, když zdůrazňoval, že investování je především umění trpělivě sedět a čekat. Ne však sedět a čekat v pozici tak, jak to dělá většina investorů. Liveromore to myslel tak, že pro úspěšný trading je zcela zásadní správné načasování nákupu. Jeho filozofie byla zcela v rozporu s lidskou přirozeností, když kupoval akcie zásadně na vrcholu a s případným růstem dál dokupoval. Nákup si rozdělil na obvykle na 5 menších nákupů s tím, že ten první považoval za jakousi sondu a test, zda se bude akcie chovat dle jeho očekávání. Pokud akcie nerostla nebo dokonce začala oslabovat, tak se jí rychle zbavovat, když maximální ztrátu doporučoval omezit na 10 %.

Zde je jeho 5 hlavních pravidel money managementu:



1) „Neprodělávejte a hlídejte si své peníze. Nejdřív si řekněte, kolik akcií chcete celkem nakoupit, např. 1000, potom nakupte prvních 200 kusů na pivotním bodě, pokud půjde cena nahoru dokupte dalších 200. Pak chvíli sledujte, jestli roste nebo zkoriguje a pak zase roste, tak můžete dokoupit zbylých 400. Klíčovým aspektem je, že vždy dokupujete za vyšší cenu. To, že cena roste, je pro vás důkazem, že děláte správnou věc. Pokud se tak neděje a cena klesá, víte, že jste se zmýlili a je třeba se akcií zbavit.“ Livermore tedy nejraději praktikoval pravidlo 20 %, 20 %, 20 % a nakonec 40 %.



2) „Stanovte si počet kusů akcií, které chcete nakoupit, a jaké procento svého portfolia chcete postupně v různých situacích investovat. Obchodník by si měl zároveň nastavit nějakou obecnou cílovou cenu. Nikdy nesmíte přesáhnout ztrátu 10 %. Nikdy nedokupujte akcie při poklesu. Rovněž nemá smysl držet akcie, které se nikam nehýbou, a pouze vám blokují vaše peníze. Investujte své peníze do lídrů, do akcií, které se hýbou.“ Livermore použil příměr z obchodu, kde bude majitel držet v poličkách zboží, které se neprodává. Podle něj chytrý majitel obchodu místo toho toto zboží prodá a nahradí ho zbožím, o které je zájem.



3) „Držte si hotovostní rezervu. Tak jako si dobrý generál drží v záloze část svých vojáků. Na akciovém trhu je nekonečný příliv nových příležitostí, takže když vám jedna nevyjde, buďte chvíli trpěliví a další se brzy objeví. Pamatujte si, že nemusíte být celou dobu zainvestovaní v trhu. Touha být neustále v trhu je jedním z největších nepřátel money managementu obchodníka. Nakonec vám to přinese finanční pohromu a krach tak, jak se to několikrát stalo i mně. Na akciovém trhu platí, že čas nejsou peníze, čas je čas a peníze jsou peníze. Pamatujte si, že chytrý obchodník je vždy trpělivý a má vždy hotovostní rezervu.“ Kdyby se Livermore více držel tohoto pravidla, tak by zřejmě několikrát nepřišel o své vydělané miliony a několikrát v životě by nezkrachoval.



4) „Držte se vítězů, dokud se cena chová správně, a nespěchejte s uzamykáním zisku. Zisky se postarají samy o sebe, ztráty ne. Nikdy nepodléhejte letargii a „buy and hold“ strategii. I když vám akcie vydělává, neznamená to, že se situace u dané společnosti nemůže nikdy změnit. Strategii jednoduše koupit a držet považuji za burzovní sebevraždu.“ Livermore byl zastáncem aktivního přístupu, kdy je třeba situaci neustále vyhodnocovat, ale dokud se akcie chovala správně, neviděl důvod jí prodávat. Jako klíčové vnímal oprostit se od strachu, že akcie dosáhla maxima a už nemá, kam růst.



5) „Doporučuji vám uzamknout půlku svého zisku z obchodu, obzvláště pokud se vám povedlo zdvojnásobit svůj vklad. Dejte tyto peníze stranou, dejte je do banky, držte je jako rezervu, nebo je zavřete do sejfu. Neexistuje lepší čas na odložení peněz než situace, kdy se vám na jednom obchodu podařilo vydělat hodně peněz. Pokud jsem něčeho ve svém finančním životě litoval, bylo to nedostatečné respektování tohoto pravidla.“ Tento bod měl v minulosti Livermore problém dodržovat a sám musel přiznat, že kdyby se ho držel pevněji, ušetřilo by mu to spoustu starostí.



Na závěr se podívejme na několik dalších rad, které Livermore investorům dával.

1) „Nikdy neprůměrujte ceny, když Váš titul oslabuje.“ Dokupovat akcie, které klesají, považoval Livermore za začátečnickou chybu, před kterou důrazně varoval.

2) „Vždy obchodujte akcie v trendu trhu.“ Nejdřív musíte identifikovat směr pohybu celého trhu. Pokud je trh v rostoucím trendu, nespekulujte na pokles, nýbrž na růst. Naopak pokud celkový trh klesá, měli by investoři spekulovat pouze na pokles akcií.

3) „Držte se svých vítězů a rychle se zbavujte neúspěchů.“ Klíčem k úspěchu je, aby se z vás nestali nedobrovolní dlouhodobí investoři v akciích, jejichž cena neustále klesá.

4) „Cena akcie není nikdy dost vysoko pro nákup a nikdy dost nízko, aby nešlo ještě spekulovat na další pokles. Trhy se nikdy nemýlí, zatímco mínění jsou často chybná.“ To, že trh se nikdy nemýlí, je zcela klíčovým pravidlem pro pochopení přístupu tohoto zřejmě nejslavnějšího tradera, který kdy na Wall Street obchodoval.



O dalších konkrétních radách a zkušenostech, jaké akcie nebo sektory vybírat, jak dodržovat strategii a být disciplinovaným traderem, o které se Livermore podělil ve své knize How to Trade in Stocks, si povíme více na následujícím webináři 14. prosince od 15:00. Ale ještě před tím nás čekají další dva sloupky. První bude věnovaný investičním technikám Williama O´Neila, zakladatele Investor´s Business Daily. V dalším a posledním sloupku vám pak představím tradingové techniky amerického investičního šampiona Marka Minerviniho, který vyhrál v roce 1997 soutěž o nejlepšího tradera v USA. Ačkoliv pro mnoho z vás bude toto jméno neznámé, jeho výsledky a detailní obchodní techniky jsou skutečným klenotem. Mark Minervini úžasným způsobem kombinuje precizní využití technické analýzy s konkrétními fundamentálními prvky.