Rozbřesk: Ropa skokově zlevnila: na jak dlouho?

Zatímco ještě minulý týden se prodával barel severomořské ropy Brent za 130 dolarů, dnes ráno klesá cena až k úrovni 100 dolarů za barel. To je sice stále vyšší cena než před ruskou agresí na Ukrajině, alespoň prozatím se však nenaplnily nejčernější scénáře. Vývoj na ropném trhu již berou v potaz také některé čerpací stanice v Česku, když jen během včerejška došlo ke zlevnění nafty až o 4 Kč/litr, v případě benzínu pak zhruba o 2 Kč/litr.



Aktuální pokles cen ropy je z našeho pohledu reakcí na slábnoucí obavy trhu, že by došlo ke kompletnímu výpadku ruských dodávek ropy na světový trh. Ačkoli má Rusko stále problém prodat minimálně část svých ropných exportů, mnohé západní společnosti jsou – navzdory reputačnímu riziku a přetrvávající hrozbě nových sankcí – i nadále ochotny s Ruskem obchodovat (např. Glencore nebo Vitol). Nákup zlevněné ruské ropy pak zvažují také státy jako Čína nebo Indie, které by mohly částečně kompenzovat případný výpadek západních trhů.



Pokud by se však Evropa nakonec po vzoru USA přece jen rozhodla na dovoz ruské ropy uvalit embargo, situace by se podstatně zkomplikovala. Pro Rusko by šlo o výpadek hlavního exportního trhu, který by jen stěží dokázalo rychle nahradit. Problém by to však byl i pro Evropu. Ta totiž z Ruska dováží přibližně 4,5 mil. barelů denně, což je objem, který by se nahrazoval (i s využitím strategických rezerv) komplikovaně. Nejvážnější by v takovém případě byla situace na trhu s dieselem, kde je Evropa dlouhodobě deficitní. Z Ruska přitom na evropský kontinent dovážíme nejen samotný finální diesel, ale také typ ropy (relativně těžká a s vysokým obsahem síry), kterou rafinérie běžně využívají právě pro výrobu středních destilátů, včetně dieselu.



Přestože tedy ropa nyní svižně odepisuje zisky posledních dvou týdnů, situace na trhu zůstává i nadále napjatá a není vůbec jisté, zda bude stabilizace cen déletrvající jev. Zásadní v tomto ohledu bude další vývoj na Ukrajině, respektive délka trvání a intenzita ruské válečné agrese. Ta by si totiž mohla vynutit další zpřísnění proti-ruských sankcí ze strany Evropské unie, a to včetně embarga na ruské energetické exporty.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se i v prostředí přetrvávajícího globálního napětí dokázala udržet pod 25,00 EUR/CZK. Svojí roli může sehrávat dočasná stabilita na všech středoevropských měnách i o něco silnější euro na frontě s dolarem. Především však psychologickou podporu na málo likvidním trhu českém devizovém trhu hraje vědomí vysokých devizových rezerv ČNB, které aktuálně mohou kdykoliv pracovat ve prospěch české měny.



Eurodolar

Eurodolar se včera bez větších obtíží dokázal udržet pod hranicí 1,10 EUR/USD. Zásadní událostí týdne bude zítřejší zasedání Fedu, před kterým může být eurodolar lehce nervózní. Všeobecně se očekává, že americká centrální banka zahájí další cyklus růstu úrokových navýšením základní sazby o 25 bazických bodů. Důležité informace by nicméně měla přinést také nová prognóza. Ta totiž může signalizovat možnost, že Fed bude letos zvyšovat sazby na každém zasedání (tj. celkem 7x) a dále, že vrchol cyklu bude viděn již v roce 2023, a to minimálně na hodnotě 2,5 %.