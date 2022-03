Seznam medvědích trhů narůstá. Výprodeje už z globálních trhů odmazaly 12 bilionů dolarů

Počet akciových indexů v medvědím teritoriu narůstá. Nejnovější obětí se stal technologickými akciemi obtěžkaný americký index Nasdaq 100 . Do medvědího trhu vstoupil v pondělí. Rozhodně ale nebyl první. Už před ním se ale ve stejné situaci ocitly německý DAX , čínský CSI 300 a další indexy, které v určité chvíli dokázaly spadnout o pětinu z nedávných maxim. Celkově výprodej na akciových trzích umazal letos skoro 12 bilionů dolarů hodnoty, měřeno s využitím indexu MSCI All-Country World Index, napsala agentura Bloomberg.





A rizika pro akciové trhy nemizí, ať už v podobě narůstající inflace a utahování měnové politiky centrální bankami, po hospodářské dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Z důležitých ukazatelů kondice akciových trhů dokázaly část ztrát umazat pouze DAX a evropský Euro Stoxx 50. Jiné, jako MSCI Emerging Markets, ztrácejí půdu pod nohama, a CSI 300 nadále prochází brutálním výprodejem. Ten ale čelí i dalším rizikům, jako jsou trvající regulatorní tlaky, nové lockdowny týkající se Covidu a strach ze sankcí kvůli vztahům mezi Ruskem a Čínou.



Mezi dalšími tituly, které sledovat, jsou japonský Nikkei, který je na hraně vstupu do medvědího trhu. MSCI AC World Index klesl o 13 % z nedávných maxim. Tento index se do medvědího trhu sestunul v posledních 20 letech pětkrát, viz graf níže. Nejvíce se v něm namočil během finanční krize roku 2008.

Na dohled medvědího trhu je také , nejhodnotnější společnost na světě, kterou výprodej posunul 17 procent pod lednová maxima. vývoj za poslední rok v porovnání s indexem Nasdaq 100 je vidět níže:

Medvědí seznam tedy narůstá a investoři hledají nová bezpečná útočiště, a to jak v třídách aktiv, tak regionálně mezi zeměmi. Průzkum mezi správci fondů za březen ukázal, že alokace do hotovosti mezi klienty stouply na nejvyšší hladinu od dubna 2020. Naopak expozice na akcie klesla na nejnižší úroveň za skoro dva roky.

Většina investorů ve stejném průzkumu nyní předpokládá, že globální akcie letos spadnou do medvědího trhu a prognóza růstu se propadla na nejnižší úroveň od finanční krize roku 2008. Ze sektorů si zisky zapsala jenom energetika, které pomáhaly narůstající ceny ropy. Všechny ostatní subindexy S&P 500 klesly, viz graf níže.

Nové pořádky na trhu ale také způsobily, že relativními vítězi se stali někteří dřívější skoro-loseři, jako FTSE 100 a španělský IBEX.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz