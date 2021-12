Perly týdne: Příliš brzy na medvědy, druhá polovina příštího roku lepší té první, prudký obrat v monetární politice trh nezastaví

míní, že na medvědy je stále brzy i když současná fáze cyklu přináší nižší výkony akcií než ta předchozí. Tom Lee fandí energetice, FAANGu a sektoru zdravotní péče a Jeremy Siegel hovoří o výrazném zvedání sazeb, které ale akcie do ztrát nepošle. Nové Perly týdne jsou tu.



Na medvědy brzy, býk ale slábne: Andrew Slimmon z Investment Management podle svých slov již nějaký čas tvrdí, že posun v monetární politice centrálních bank se projeví v návratnosti akcií. Ty budou stále přinášet zisky, ale již ne takové, jako doposud a podle experta je nyní namístě vyrovnané portfolio, co se týče rizikovějších a naopak méně rizikových aktiv.



To ale neznamená, že by se investoři „měli hnát za defenzivními tituly“. Následující rok bude totiž podle Slimmona charakteristický přepínám mezi rizikovějšími a defenzivními akciemi, čehož by investoři měli využít. V tom smyslu, že ve snaze o budování zmíněného vyrovnaného portfolia k němu budou přidávat právě ty akcie, které jsou zrovna v nemilosti většiny na trhu.



Expert míní, že se přesouváme do třetí fáze cyklu, která nabídne nižší akciové zisky. Korporátní fundament a ziskovost budou stále na dobré úrovni, ale nebude se přidávat růst valuací tažený likviditou a celkovým nastavením monetární politiky. V předchozí fázi přitom akciím pomáhala jak likvidita, tak silný fundament. K tomu Slimmon dodal, že je stále příliš brzy na medvědí trh, kdy by akcie šly dolů. Důvodem je očekávaný silný fundament obchodovaných společností.



Následující graf od ukazuje, jak banka vidí historický a aktuální průběh cyklu v USA. Podle ní indikátory naznačují, že nyní by vývoj mohl připomínat ten z let 2004 a 2005:





Směr reálná aktiva: Na CNBC hovořil o akciích profesor financí Jeremy Siegel, podle kterého je nyní nejvýznamnější otázkou „kam se vrtnout v prostředí vyšší inflace?“ Podle něj nejsou vhodným cílem dluhopisy ani hotovost, ale reálná aktiva, mezi které řadí profesor i akcie. A atraktivní mají být i přesto, že americká centrální banka bude podle něj nakonec muset kvůli inflaci provést agresivnější obrat ve své politice, než se nyní trhy domnívají.



Siegel hovořil o 10 % ziscích na amerických akciích v příštím roce, promluví do nich ale právě to, jak prudký bude obrat v monetární politice. A zatímco někteří míní, že Fed bude možná příští rok muset přikročit až k trojímu zvedání sazeb, Siegel si myslí, že se možná budou muset zvednout až na 2 %. Což by implikovalo mnohem vyšší počet zvedání. K tomu profesor dodal, že výnosy dlouhodobějších obligací, které ovlivňují akciový trh nejvíce, ale nemusí jít nahoru podobným tempem. V roce 2023 tak dokonce může nastat inverze výnosové křivky. Tedy to, že krátkodobé sazby převýší dlouhodobé.



Dokázaly by ale akcie v prostředí mnohonásobného zvyšování sazeb generovat další růst? Na tuto otázku Siegel odpověděl, že pokud by dlouhodobé sazby skutečně zůstaly někde u 2 % a firmy by stále byly schopné vytvářet vysoké zisky, akcie jsou místem „kde chcete být“.





Uprostřed cyklu, akcie stále pozitivní: Podobně jako uvažuje o cyklickém vývoji akcií a ekonomiky Haver Analytics. V následujícím grafu ukazuje, jak se standardně historicky vyvíjí návratnost trhu v závislosti na ziskovosti obchodovaných firem a valuačních násobcích. Podle obrázku se nacházíme ve střední fázi cyklu, kdy se snižuje tempo růstu korporátních zisků a valuace táhnou celkovou návratnost akcií dolů. Ta i přesto zůstává pevně v pozitivních číslech na rozdíl od dalších dvou fází, kdy se blíží k nule, či klesá do záporu:





V druhé polovině roku opět nahoru: Tom Lee z Fundstrat Global Advisors je častým hostem na CNBC a na této stanici také popisoval svůj pohled na vývoj akciového trhu v příštím roce. Hovoří o cca 11 % ziscích, které by ale měly být koncentrovány do druhé poloviny roku. V té první se totiž trh bude muset vypořádat s řadou ne úplně příjemných témat, jako jsou tenze v dodavatelských řetězcích, vyšší inflace a změna v politice Fedu a volby.



Utahování monetární politiky se může dostavit na konci první poloviny roku, ale trh z něj může být nervózní již řadu měsíců předtím. V druhé polovině se pak může dostavit „klasická býčí rally“. V souladu s uvedeným by si tedy v první polovině příštího roku měly lépe vést defenzivní akcie a akcie velkých společností. Investor fandí i energetice. Přestože čeká, že inflace spotřebitelských cen ztratí postupně na síle, u cen ropy predikuje růst.



Vedle energetiky Lee věří akciím ve skupině FAANG a sektoru zdravotní péče. Energetiku Lee doporučoval i předtím, než si prošla poslední rally a důvodem byly její nízké ceny a valuace doprovázené fundamentem, kterému by odpovídaly valuace vyšší. Nyní se prý v podobné situaci jako energetika v roce 2021 nachází zmíněný sektor zdravotní péče, který mimo jiné vykazuje „určitou odolnost“ vůči vyšší inflaci.