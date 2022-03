Čínské akcie se odráží po dvoudenním pádu, akvizice Avastu čelí obavám britského tržního regulátora

V rozhovoru pro Patria.cz hovořil generální ředitel Daniel Beneš a finanční ředitel Martin Novák o dopadech rusko-ukrajinského konfliktu na hospodaření energetiky i o změně dividendové politiky, včetně výhledu na roky příští. Akvizice Avastu čelí obavám britského tržního regulátora. Čínské akcie zaznamenaly obrovský odraz poté, co státní rada slíbila podporu finančních trhů a zvýšení hospodářského růstu. Německo plánuje výdaje na modernější obranu za nejméně 44 miliard eur. A futures se dnes zelenají.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +2,2 %, FTSE 100 +1,5 % a DAX +2,3 %.

Britský tržní regulátor CMA upozornil, že navrhovaná akvizice Avastu firmou NortonLifeLock vzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže a že má v úmyslu postoupit případ k hloubkovému šetření. NortonLifeLock a mají nyní 5 pracovních dnů na předložení návrhů k vyřešení obav regulátora z dopadu na hospodářskou soutěž. CMA má pak dalších pět dní na zvážení, zda nabídku přijme, anebo postoupí k hloubkovému vyšetřování fáze 2.

Pro rok 2022 pracuje s výhledem zisku EBITDA v rozmezí 85 - 89 miliard korun, čistého zisku 38 - 42 mld. Kč a dividendu předpokládá na rekordní úrovni 56 - 62 korun za akcii, uvádí Novák. Dlouhodobější ambicí je do roku 2025 posunout EBITDA až do výše 105 - 110 miliard korun. Ambice je posílena aktuálním růstem tržních cen komodit, které pozitivně promluví do neprodané části výroby elektřiny pro rok 2022 a rostoucí měrou výrazněji do hospodaření v dalších letech. Více ZDE.



Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2021 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 23,1 miliardy Kč na 70,58 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci roku činila 8,524 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 556 miliard korun. Bankám podle expertů pomohly k lepším výsledkům hlavně nižší náklady na rizika. Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl meziročně o 3,9 miliardy na 184,3 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 1,4 miliardy na 184,7 miliardy korun, naopak výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o 5,5 miliardy na 48,4 miliardy korun.



Čínské akcie zaznamenaly obrovský odraz poté, co státní rada slíbila podporu finančních trhů a zvýšení hospodářského růstu. Technické firmy včetně Alibaby a Tencentu rostly i o více než 20 %. Trh se tak odrazil ode dna, když za poslední dvě seance umazal hodnotu 1,5 bilionu dolarů.



Německo plánuje výdaje na modernější obranu za nejméně 44 miliard eur, když se snaží rychle modernizovat svou armádu po ruské invazi na Ukrajinu. Většina z celkového počtu má jít na válečná letadla a munici, řekl Marcus Faber, odborník na obranu a člen Svobodných demokratů. Německo v pondělí oznámilo, že nakoupí 35 bojových letounů F-35 a 15 stíhaček Eurofighter.



Miliardář Bernard Arnault je připraven prodloužit své působení v čele . Společnost se bude snažit zvýšit věkovou hranici pro generálního ředitele na 80 ze současných 75 na výroční valné hromadě příští měsíc. Zakladateli a generálnímu řediteli Arnaultovi je 73 let.



Fotbalový klub Chelsea je stále řízen lidmi blízkými Romanu Abramovičovi, což vede k třenicím v diskusích s vládou o fungování tohoto týmu, uvedl britský úředník obeznámený s touto záležitostí. Vláda je přístupem vedení klubu frustrovaná poté, co jeho vlastníka sankcionovalo za napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina.