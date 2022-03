Nálada na trzích se v předvečer oznámení Fedu zlepšuje. Ropa prohlubuje ztráty, novinky z válečných rozhovorů ale chybí

Evropské akciové indexy redukují v podvečer průběžné ztráty a Wall Street poprvé po třech dnech otevřela v plusu. Poskočily akcie aerolinek, protože americká ropa spadla pod 95 dolarů za barel. Severomořská ropa Brent klesla poprvé od 1. března pod 100 dolarů, ani pak se ale propad nezastavil. Oba hlavní ukazatele globálních cen černého zlata ztrácely v podvečer přes 8 procent na barel. Logicky se tolik nedaří akciím producentů ropy.

Měnový výbor americké centrální banky tak v úvodu dvoudenního zasedání, po kterém prakticky jistě zvedne úrokové sazby, dostává dvojznačné signály o inflaci. Americké výrobní ceny podle dnešní statistiky v únoru prudce stouply, což připravuje půdu pro první zvýšení amerických sazeb od roku 2018. Klesající ropa naopak inflační tlaky snižuje a další dnešní data ukázala, že počátkem března se podstatně snížila aktivita ve zpracovatelském sektoru státu New York. Trhu to pomáhá věřit, že Fed by se svým utahováním nemusel být tak agresivní, aby přidusil hospodářský růst.

Z pokračujících rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou zatím zásadní novinky nepřišly. Pokračuje ale kanonáda sankcí. Čtvrtý balík sankcí proti Rusku formálně přijala EU. Unijní země mimo jiné zakázaly vývoz luxusního zboží včetně aut či jakékoli investice do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo. Nové restrikce na dalších 350 osob uvalila Británie, mimo jiné na ruského ministra obrany. Moskva kontrovala vlastními sankcemi, mimo jiné proti americkému prezidentovi Bidenovi a šéfovi americké diplomacie Blinkenovi, kteří nesmí do Ruska. Na "černém seznamu" je celkem 13 lidí, například ministr obrany Lloyd Austin. Sankce proti dalším ruským představitelům představila také Kanada.

Euro se dnes k dolaru obchoduje většinu dne silnější, měnový pár byl naposledy na 1,0966 EURUSD. Na obou hlavních párech posiluje také česká koruna, i když výrazné kurzotvorné zprávy dnes chyběly. Ke společné měně se tak česká koruna dostala pod 25,8 za euro, k dolaru pod 22,6 za dolar.

Americké desetileté výnosy klesaly naposledy na 2,12 procenta. Zlato sestoupilo až pod 1910 dolarů za unci, ztráty se mu částečně podařilo nahnat.

Panevropský akciový index Euro Stoxx 600 srazil dopolední průběžný zhruba 2procentní propad na záporných zhruba -0,4 procenta. DAX se dokázal zhoupnout do zelené nuly. Americké akciové indexy byly kolem 16:50 SEČ v plusu, Nadaq dokonce +2,3 procenta. Koktejl války na Ukrajině, obavy kolem Fedu a narůstající počet případů Covid-19 v Číně ale čtvrtým dnem za sebou potápí globální akcie.

Pohled na to, jak se letos daří hlavním třídám aktiv v porovnání s loňským srovnatelným obdobím, nabídla agentura Reuters. Data jsou k nejbližšímu závěru: