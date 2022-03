Čínské akcie obrátily nahoru po slíbené podpoře finančním trhům. Alibaba v pre-marketu +19 procent

Akcie v Hongkongu a Číně zaznamenaly ohromující oživení poté, co se čínská státní rada zavázala, že podpoří stabilitu svého akciového trhu po poklesu, který během posledních dvou seancí umazal na hodnotě 1,5 bilionu dolarů. Čínské akcie kotované na burzách v USA se také prudce odrazily.

"Po dlouhé době se nám konečně dostalo pozitivních zpráv od čínských regulátorů ohledně podpory jejich kapitálového trhu," uvádí analytik Patria Finance Ján Hladký. "Tamní tisková agentura Sin-chua citovala místopředsedu komunistické strany Liou Che, že vláda bude dál podporovat úpisy na zahraničních burzách a že regulatorní zásahy proti velkým technologickým společnostem již brzy skončí. V očividně koordinovaném postupu se pak přidala čínská centrální banka se svým prohlášením, že se bude zasazovat o stabilní kapitálový trh a uklidnění realitního trhu," doplňuje analytik.

ADR na Alibabu a vyletěly i o více než 20 % v předobchodní fázi a Didi Global vyskočila o více než 40 %. Tyto tituly tak kopírují vývoj na asijských akcií, kde index Hang Seng Tech vzrostl o 22 %, což je rekordní maximum. "Je pravda, že jejich 1roční výkon bude i po tomto skoku tristní, nicméně pociťujeme jistou zaslouženou úlevu," dodává analytik Hladký.





"Hongkongský index Hang Seng díky zprávám zavřel s 9% ziskem, což je nejlepší jednodenní výkon od roku 2008. Ale nejvíce skokově posílili technologičtí giganti jako Alibaba (+27 %), NetEase (+23 %), Tencent (+23 %) nebo Baidu (+20 %)," udává Ján Hladký. "Absolutním vítězem se ale stal JD.com s +35 %."

10denní volatilita indexu Hang Seng je vyšší než u všech hlavních benchmarků akciových trhů na světě, ukazují data kompilovaná agenturou Bloomberg. Přitom objem krátkých prodejů na hongkongských akciích představoval v pondělí ráno více než 20 % celkového obchodování s akciemi, což je nejvyšší hodnota od konce ledna, dodává Bloomberg.





Čínské akcie v USA minulý týden klesaly, když americká Komise pro cenné papíry a burzu identifikovala pět čínských společností, které by mohly být vyřazeny. Sentiment zatížily také vyhlídky na sankce pro Čínu kvůli jejím vztahům s Ruskem a lockdown v technologickém centru Šen-čen.

"Dle našeho názoru je z celého oznámení klíčová právě věta o podpoře úpisu na zahraničních burzách," domnívá se analytik Patrie. "To by naznačovalo, že se Čína bude snažit o dosažení kompromisu s americkým regulátorem ohledně pravidel auditu. Vyhnuli bychom se tím delistingu z amerických burz, z kterého se pozvolna stal asi největší strašák pro velké penzijní fondy, jimž mandát nepovoluje nakupovat akcie jinde než na domácí půdě."



"Jedním dechem však dodáváme, že rozhodně není vyhráno," upozorňuje Hladký. "Slovní intervence je po dlouhé době vítaná, nicméně od konkrétních kroků má daleko. Již mnohokrát za poslední rok jsme čínské akcie viděli skokově posílit na dílčích dobrých zprávách, jen aby zisky v průběhu následných týdnů odevzdaly. Na rychlý návrat nahoru, neboli na pověstný rebound, bychom tedy nesázeli a budeme rádi i za stabilizaci na současných cenách," dodává analytik.



"V případě ale, že se skutečně vyřeší hrozba delistingu, nebude stát reboundu nic v cestě, jelikož zahraniční kapitál se do ADR může opět vesele nahrnout," pokračuje Hladký. "Čínské akcie jsou totiž nyní masivně podhodnocené, a to i s přihlédnutím na zpomalující byznys. Vezměme si například Alibabu, jejíž P/E je nyní na úrovni 9,0x a P/S na nepochopitelných 0,9x. Takováto valuace odpovídá spíše dospělému hodnotovému byznysu, který již nemá kam růst, a ne technologické společnosti, jejímž hlavním hracím polem je druhá největší světová ekonomika s expandující střední třídou a od níž se po následující minimálně tři roky očekává dvouciferný růst tržeb," míní analytik.



Vzhledem k mnohým obavám zůstávají investoři v otázce osudu čínských akcií po jejich krachu rozdělení. Analytici z uvedli, že některé čínské tituly se z krátkodobého hlediska staly „neinvestovatelnými“. „Osobně se obávám, že krize, které trh čelí, se netýká pouze Číny, jde o globální problém a nejen něco, co mohou vyřešit regulátoři,“ řekl Wang Ming-süan, manažer fondu v Quant Technology Investment. "Klid, který to přináší, je jen klid před bouří."



„Byla tam spousta povzbudivých zpráv, ale trhy budou chtít vidět opatření, jako je snížení sazeb, větší fiskální výdaje a uvolnění regulací, jinak by se prodejní tlak mohl obnovit,“ uvedl Mitul Kotecha, hlavní stratég pro rozvíjející se Asii a Evropu ve společnosti TD Securities.



Pro Marvina Chena, stratéga společnosti Bloomberg Intelligence, půjde také spíše o činy než slova. „Máme solidní základnu pro oživení ve tvaru U, podpořené změnou politiky a valuacemi,“ řekl. "Pro další etapu potřebujeme vidět, že tvůrce politik uskutečňují kroky při uvolňování a podpoře růstu do budoucna."

Zdroj: Patria, Bloomberg