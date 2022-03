Na Wall Street pokračuje rally, Alibaba +7,90 %

Poslední den jedenáctého týdne tohoto roku byl ve znamení pokračující rally. Poprvé od konce ledna letošního roku technologický index Nasdaq Composite rostl čtyři z pěti dnů v obchodním týdnu. Za růstem mohou investoři najít předvídatelné chování americké centrální banky, která v tomto týdnu poprvé od roku 2018 posunula směrem výše základní úrokovou sazbu o 0,25 %. Současně pokračují jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o příměří.



V pátek byly hvězdami akcie z technologického indexu Nasdaq Composite a v masivním růstu pokračovaly i čínské technologické společnosti, BABA US +7,90 %, BIDU US +1,28 %.



K tvorbě týdenních maxim nakročily úspěšně akcie Moderny, když důvodem je usilování o schválení od FDA pro druhou posilující dávku proti Covid-19. Firmy z pharma sektoru posilovaly téměř jako jeden muž, a to díky rostoucím případům tohoto virového onemocnění v Číně, MRNA US +6,34 %, PFE US +0,46 %, NVAX US +3,87 %, BNTX US +5,73 %.



Report výsledků za 3Q21 odhalila společnost . Logistickému gigantovi ze Spojených států k posílení nepomohl ani růst čistého zisku na akcii na 4,59 dolaru, když konsensus trhu byl nastavený na 4,648 USD. Tržby byly v rámci odhadů analytiků a činily 23,6 miliardy dolarů. Společnosti rostly náklady, které souvisely s nedostatkem pracovníků i nižší objem dopravených balíků, FDX US -3,98 %.



West Texas Intermadiate či ropa WTI na konci týdne sice posilovala 1,4 % na 104,38 USD za barel, nicméně za tento týden se lehká ropa WTI propadla o 3,5 %. Takřka stejný týdenní propad má za sebou ropa Brent, i když barel této komodity dnes vzrostl o 1,1 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,8 % (34.754 b.), S&P 500 o 1,2 % (4.463 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (13.893 b.).