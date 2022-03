Rozbřesk: O ropě, husách a naftě

Trh s ropou lze v současné době označit různými přídavnými jmény, avšak slovo klidný z pochopitelných důvodů chybí. Cena severomořského, mimochodem po celkem malé huse pojmenovaného, Brentu, se před pár dny krátce dostala pod 100 USD. Včera se ale barel prodával opět za cca 110-120 dolarů (což zhruba odpovídá rozpětí křídel dospělé husy v centimetrech a cena je tak asi tam, kde má být…).



Nejvíce pozornosti se běžně věnuje ceně krátkodobé a už ne tak moc se diskutuje o kontraktech s delší splatností. Ty sice nejsou předpovědí budoucnosti, ale vypovídají o povaze šoků, se kterými se trh potýká. Nebo alespoň o tom, jak je vnímá. A komoditě navíc umožňuje pomyslné "cestování v čase". Nebo, chcete-li, ukazuje, jak vyhladit spotřebu (zda ropu přesunout z nebo do budoucnosti). Obecně tzv. krátký konec křivky (kontrakty se splatností v blízké budoucnosti) reaguje zejména na krátkodobé šoky, zatímco pohyby na delším konci (se splatností v letech) naznačují působení šoků dlouhodobých (z výšin počátku minulé dekády ho sestřelily například nové technologie amerických břidlicářů).



Aktuální extrémně negativní sklon potvrzuje, že trh s ropou je nyní velmi napjatý, a nabádá k čerpání zásob (a snad pozdějšímu doplnění), tedy k přesunu ropy z budoucnosti do současnosti (ve jménu vyhlazené spotřeby). To je také jeden z velkých rozdílů mezi aktuální situací a létem 2008, kdy cena ropy Brent dosáhla na svá historická (nominální) maxima kolem 150 USD/barel. Tehdy se hrál mimo jiné i příběh "peak supply", tedy ten, že ropy do budoucna nebude dost. Tomu odpovídal i tvar křivky, neboť sklon byl v tom období v podstatě nulový a nenabádal k výrazným "přesunům v čase".



Ještě divočejší věci se ale dějí na trhu s dieselem, jehož dostatek si Evropa není schopna vyrobit sama. V předválečné době se cca 15 % spotřeby, tedy asi 1 mb/d, dováželo z Ruska. A tato nafta aktuálně chybí a zásoby v Rotterdamu padají na mnohaletá minima (prý dokonce hrozí nucené úspory). Tomu odpovídají bohužel i ceny. A i negativně skloněná forwardová křivka opět potvrzuje vskutku extrémní napětí, které aktuálně na trhu s dieselem panuje.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna i v úterý zůstávala v klidu poblíž EUR/CZK 24,70. Uvidíme, zda koruně dnes k větší volatilitě pomůže projev šéfky ECB Lagardeové. Uvidíme také, zda se neobjeví další komentáře z ČNB před začátkem mediální karantény (začíná týden před příštím zasedáním 31. března). Ostřejší vzkaz trhům poslal na začátku týdne T. Holub, který uvedl, že 5% hladina pro něho nepředstavuje strop.



Zahraniční Forex



Globální výprodej dluhopisů na obou stranách Atlantiku nabral na obrátkách. Výnos desetiletého amerického dluhopisu se již pohybuje na úrovni 2,40 % a desetiletý německý Bund již překročil 0,50 %. Navzdory velmi jestřábí rétorice z Fedu se nicméně eurodolar neudržel pod hranicí 1,10 a trh dost možná sází na to, že by se ECB mohla přidat. No uvidíme. Dnes má promluvit prezidentka ECB Lagardeová, tak třeba také zazní více jestřábí tóny.



Maďarská centrální banka dostála očekávání trhů a zvedla svoji základní sazbu o 100 bazických bodů. MNB však v uvedla, že k potlačení inflačních tlaků bude zapotřebí agresivnější utažení měnové politiky, které bude vyžadovat výraznější nárůsty základní sazby než dosud (ta by přitom měla dohonit úroveň jednotýdenní depo sazby - nyní 5,85 %). Nepřekvapilo, že se jestřábí rétorika MNB forintu líbí, přičemž již zítra bude mít centrální banka možnost dostát svým slibům, neboť bude přenastavovat jednotýdenní depo.



Ropa



Cena ropy byla včera jako na houpačce. Nejprve přispěla k výraznému poklesu až o 2 % nerozhodnost Evropy, jak naložit se zákazem dovozu ropy z Ruska. Posléze se cena za barel odrazila z denních minim, a to po zprávě ministerstva energetiky Ruska, když vydalo varování o poškozených kotvištích po jedné z bouří, což by mohlo mít za následek pokles o 1 milion barelů denně, WTI -0,3 %, Brent -0,2 %.