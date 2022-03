Útok na Ukrajinu znamená konec globalizace, myslí si šéf BlackRocku Larry Fink

Hm, pro nástup do kapitálového trhu by tento příspěvek mohl být vyloženě negativní zprávou, když největší světový správce aktiv (TĚCH PRIVÁTNÍCH) "vystraší" své vlastní investory zvrácením světového ŘÁDU...asi lze očekávat/předpokládat ALOKACI DOSAVADNÍHO OBJEMU INVESTIC v této části trhu (nyní zčistajasna nepřátelského) jako IMPULZ k transferu do BEZPEČNÝCH PŘÍSTAVŮ, nyní na menším území, tj.s inflační doložkou? Bude to skutečně znamenat definitivní exit kapitálu z "nebezpečných" lokalit? Směrem k těm bezpečným dolarovým (bez snížení účetní rozvahy)? ONI to vidí co se děje JIT (just-in-time) kdežto já se to dovídám ex post...vstup do pozice bez přiznání si gamblerství je nejspíš taková malá loterie...nerozumím světovému řádu ale zatím ještě rozumím vlastnímu mikro-jednotkového rozpočtu aspoň si to myslím...

Mudr.c