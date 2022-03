Společnost ČEZ plánuje letos investovat 39,9 miliardy korun, meziročně více

Energetická společnost plánuje v letošním roce investovat 39,9 miliardy korun. Meziročně je to o 22 procent více, loni investoval 32,5 miliardy korun. Investice budou směřovat mimo jiné do posílení výroby elektřiny. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Martin Schreier.



Nejvíce prostředků půjde do výrobních zdrojů, zejména do zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren, modernizace a ekologizace zdrojů a transformace výrobního portfolia směrem k bezemisní energetice v čele s obnovitelnými zdroji. Celkem má jít v této oblasti o investice za 19,1 miliardy korun, meziročně o 42 procent více.



O více než jednu miliardu Kč by měly vzrůst investice do distribučních sítí, a to na 14,5 miliardy korun, a to především kvůli přípravě na boom nových zelených elektráren, ale i kvůli přípravě na elektromobilitu. "Tyto prostředky zvyšují bezpečnost dodávek elektřiny a jsou nutným vkladem pro přechod sítí do digitální éry a k chytrým sítím moderní energetiky," uvedl Schreier.



Majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Čistý zisk loni dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procent více. Po očištění o mimořádné vlivy zisk naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun.



Představenstvo firmy navrhne valné hromadě vyplatit za loňský rok dividendu 44 Kč na akcii. změní dividendovou politiku. Výplatní poměr dosud činil 80 až 100 procent z očištěného čistého zisku, nově to bude 60 až 80 procent. Důvodem je mimo jiné dlouhodobá udržitelnost, ale i nutné investice související s obměnou výrobního portfolia, uvedla už dříve firma.