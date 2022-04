Fed byl už v březnu velmi jestřábí, odhalil zápis. Z bilance může mizet přes bilion ročně

Včera zveřejněný zápis z březnového zasedání Fedu překvapil ze dvou směrů. Jednak tím, že odhalil výrazně jestřábí naladění měnového výboru, a dále i tím, že to Fed neřekl hned. Za důležitý bod považujeme silnou podporu pro 50bodové zvýšení sazeb právě už na březnovém jednání, ze kterého ale bankéři nakonec slevili kvůli velké nejistotě. Zásadní je potom konkrétní návrh na tempo vyfukování bilance, které by mělo rovnou startovat na 95 mld. USD měsíčně (z čehož 60 mld. státní dluhopisy a 35 mld. MBS).



S těmito klíčovými výsledky jednání se nám však Fed, respektive jeho předseda, na konferenci nepochlubil. Jako důvod se samozřejmě nabízí strach z reakce trhu, stále notně rozvířeného šokem z války na Ukrajině. Informace tedy byly nadávkované, od zpřísňující se rétoriky po konkrétní částku, o kterou by se měla bilance měsíčně zmenšovat.



Nové informace z Fedu včera finančním trhům přitížily, dnes dopoledne však sledujeme přece jen konsolidaci. Evropské akciové indexy se většinou nacházejí lehce v plusu a zelenou vidíme i na amerických futures. Konsolidaci po propadu sledujeme také na ropě. Dluhopisové výnosy si vybírají oddechový čas a po výrazném nárůstu lehce klesají. Eurodolar ovšem po včerejším nadechnutí obrací znovu dolů a obchoduje se na 1,0875.



O něco slabší byla data o německé průmyslové výrobě, naopak slušné byly únorové maloobchodní tržby v eurozóně. Odpoledne nás čekají týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti v zámoří. Důležitější než data by však měly být nové komentáře z Fedu.



Koruna se proti euru obchoduje u 24,50. Poslední odklon globálních trhů od rizika nechal na koruně následky, částečně se projevila i slabá domácí makrodata. Dnes se kurz stabilizuje. Viceguvernér ČNB Nidetzký v komentáři uvedl, že čeká delší přetrvávání vyšší inflace, než je nyní v prognóze.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5086 0.1826 24.5304 24.4327 CZK/USD 22.5025 0.2562 22.5480 22.3705 HUF/EUR 381.5728 0.6911 382.2600 378.7753 PLN/EUR 4.6482 -0.2508 4.6692 4.6402

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9304 -0.0184 6.9525 6.9153 JPY/EUR 134.7093 -0.1670 135.1881 134.4469 JPY/USD 123.6830 -0.0937 123.9340 123.4930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8325 -0.1810 0.8350 0.8314 CHF/EUR 1.0161 -0.0993 1.0193 1.0146 NOK/EUR 9.5871 0.0193 9.6145 9.5730 SEK/EUR 10.3123 -0.2361 10.3526 10.2997 USD/EUR 1.0892 -0.0734 1.0934 1.0866

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3362 0.3340 1.3382 1.3296 CAD/USD 1.2563 0.1682 1.2572 1.2538