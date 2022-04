Trhy hodnotí zápisky Fedu, evropské akcie mohou v úvodu mírně růst

Evropské akciové trhy by po rozpačitém ránu mohly v úvodu dnešního obchodování zamířit nahoru. Investoři vyhodnocují plány amerického Fedu na vyfukování bilance, který nastínily včera zveřejněné zápisky z posledního měnového zasedání americké centrální banky. Euro k dolaru navyšuje zisky, kurz je na 1,092 EURUSD. Česká koruna se k euru drží na 24,435 za euro, k dolaru se jí ale daří posilovat na 22,371 za dolar.

Futures na index blue-chips eurozóny rostou o +0,3 procenta. Futures na DAX přidávají 0,2 %, na CAC 40 jsou 0,2 % v plusu.



Představitelé Fedu chtějí vyfukovat rozvahu o více než jeden bilion dolarů ročně, a přitom zvyšovat úrokové sazby, aby zkrotili divokou inflaci. Svůj holding dluhopisů bude centrální banka USA snižovat maximálním tempem 98 miliard dolarů za měsíc. Zápis z březnového zasedání také ukázal, že členové Fedu debatovali o tom zvednout sazby víc než o dodaných čtvrt procentního bodu, ve světle nejistoty kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu se nakonec rozhodli pro opatrnější krok.

Spojené státy také včera oznámili nové sankce vůči Rusku, jejichž součástí jsou restrikce na dvě z největších ruských bank a dcery prezidenta Vladimira Putina. Británie mezitím zakázala veškeré investice v Rusku a zmrazila aktiva Sberbank. Londýn také do konce tohoto roku ukončí veškerý dovoz ruského uhlí a ropy.

Investiční společnost miliardáře Warrena Buffetta koupila podíl v oceněný na více než 4,2 miliardy dolarů. Akcie stouply v aftermarketu o +9,9 procenta. Buffett nyní v počítačovém gigantu drží podíl odpovídající 121 milionům akcií.

dnes oznámil, že v prvním čtvrtletí očekává dopad z ruských operací po zdanění ve výši 4 až 5 miliard dolarů.

Po včerejším zklamání z německých průmyslových objednávek přišla neuspokojivá data z tamního průmyslu, který rostl v únoru méně, než se čekalo. V makrokalendáři jsou na programu ještě maloobchodní tržby z eurozóny a odpoledne pravidelná týdenní statistika z amerického trhu práce.

Česká vláda v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila balíček novel zákonů, které ruší povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility. V rámci dalších opatření schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr. Ministr financí Zbyněk Stanjura po výsledcích šetření rovněž uvedl, že velmi vážně zvažuje stanovení maximálních marží prodejcům pohonných hmot. Další podrobnosti by měly být známy dnes odpoledne. Podle analytiků Patria Finance by toto opatření mohlo mít vliv na akcie maďarské společnosti MOL a polské , které v Česku provozují sítě čerpacích stanic.