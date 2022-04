Světové ceny potravin v březnu vystoupily na další rekord

Světové ceny potravin se v březnu vyšplhaly na další rekord. Jejich index oproti únoru vzrostl o 12,7 procenta. V dnešní zprávě to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Válka na Ukrajině podle ní způsobila chaos na trhu s obilím a rostlinnými oleji. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal dnes odhadl, že sklizeň Ukrajiny bude letos kvůli ruské invazi o pětinu menší než loni.



Index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v březnu vystoupil na 159,3 bodu z revidovaných 141,4 bodu v únoru. Původně FAO únorovou hodnotu stanovila na 140,7 bodu.



Rusko i Ukrajina jsou významnými vývozci pšenice, kukuřice, ječmene a slunečnicového oleje přes Černé moře. Šest týdnů trvající invaze Moskvy do sousední země zastavila ukrajinský vývoz.



Organizace FAO minulý měsíc varovala, že ceny potravin a krmiv by se v důsledku konfliktu na Ukrajině mohly zvýšit o osm až 20 procent, což by vedlo k nárůstu podvýživy ve světě. V předběžném hodnocení ruské invaze do sousední země tehdy organizace konstatovala, že není jasné, zda bude Ukrajina schopna v případě vleklého konfliktu sklízet úrodu.



Ukrajinský premiér Šmyhal dnes uvedl, že letošní sklizeň obilí bude pravděpodobně o 20 procent nižší než loni, protože se kvůli ruské invazi zmenšila osevní plocha. Zemědělci podle něj nemají dostatek pohonných hmot. Ukrajina však ví, jak jim zásoby paliva zajistit, dodal. Řekl také, že země má velké zásoby obilí, obilovin a rostlinného oleje, aby v tomto ohledu zabezpečila své obyvatele.



FAO zohlednila, že 20 procent ukrajinské plochy ozimů nebude sklizeno a snížila svůj odhad světové produkce pšenice v roce 2022 na 784 milionů tun z 790 milionů tun, se kterými počítala minulý měsíc.



Agentura dále zredukovala svůj výhled světového obchodu s obilovinami v hospodářském roce 2021 až 2022. Vývoz z Indie, Evropské unie, Argentiny a Spojených států podle ní kompenzuje narušení exportu z oblasti Černého moře jen částečně.



Loni byla Ukrajina druhým největším dodavatelem obilovin do Evropské unie. Poradenská společnost APK-Inform, která se zabývá zemědělstvím, minulý měsíc zveřejnila mnohem pesimističtější odhad letošní sklizně obilovin na Ukrajině než Šmyhal. Meziročně podle ní kvůli snížení osevní plochy klesne o 54,6 procenta na 38,9 milionu tun.