CoPilot: Trh s ojetými vozy se zadrhává, ceny jsou na spotřebitele už příliš vysoko, roste zájem o elektriku

Jednou z nejsledovanějších položek ve vztahu k vysoké inflaci jsou v USA ojetá auta. Jejich cena totiž již nějaký čas prudce roste, na Yahoo Finance se ale diskutovalo o tom, zda spotřebitel již nepřestal být ochoten vysoké ceny akceptovat. Zakladatel a ředitel společnosti CoPilot Pat Ryan míní, že pokles prodejů ojetých vozů může skutečně naznačovat, že lidé stále častěji volí odklad nákupu ojetého vozu a čekají, až ceny klesnou.



Ryan připomněl, že tempo růstu cen se na trhu s ojetými auty zvedlo na počátku minulého roku, kdy domácnosti získaly vládní finanční pomoc. Nedostatek nových vozů daný tenzemi ve výrobních vertikálách se pak projevil zejména na poptávce po autech starých 1 – 3 roky, které jsou blízkým substitutem nových vozů.

Expert míní, že nabídka je nyní již na podobné úrovni jako před pandemií, ale ceny leží zhruba o 40 % výš. V minulosti se přitom cena tří ze čtyř ojetých vozů pohybovala pod 25 000 dolary. Nyní je to asi jen čtvrtina vozů. „Lidé nejsou ochotni zaplatit za auto z roku 2019 to, co by zaplatili za nové, a ti, kteří mohou čekat, čekají.“ Jak na ceny může působit současné ekonomické prostředí?



Podle Ryana obvykle platí, že růst sazeb zvyšuje celkové náklady pořízení zejména u větších aut a SUV, protože se tu projevuje vyšší náklad financujících úvěrů. Opačný efekt pak má plošně rostoucí cena paliv. Nyní se ale tento efekt neprojevuje, ceny ojetých vozů kvůli vysokým cenám paliv neklesají. Znatelný pak je podle experta růst zájmu o ojeté elektromobily, což se projevuje i růstem cen vozů starých pár let.



„Pokud chcete prodat auto, nyní je na to dobrý čas,“ radí Ryan americkým řidičům. Poukázal na to, že ceny ojetin na počátku roku klesly, ale pak prodejci změnili cenovou strategii poté, co propukla válka na Ukrajině. Expert tedy míní, že v tuto chvíli jde o trh prodejců, ale postupně se začne situace obracet kvůli převisu nabídky nad poptávkou panujícím za současných cen. Platit to bude zejména u nejmladších vozů tak, jak se zvyšuje výroba nových automobilů.



Zdroj: Yahoo Finance