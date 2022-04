Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů s napětím vyhlížejí výsledek americké inflace

Krvavá lázeň, kterou již nějaký ten pátek zažívají trhy dluhopisů, je stále přiživována nepříznivými inflačními daty z celého světa. V pátek například zveřejnilo vysoké inflační údaje Maďarsko, včera ČR a dnes odpoledne trhy čeká vrchol v podobě americké inflace za měsíc březen.



Co se týká české inflace, tak ta láme rekordy - to konec konců všichni pozorujeme ve svých peněženkách. Spotřebitelské ceny rostly v březnu o 12,7 % meziročně, což je 2,9procentního bodu nad poslední zimní prognózou centrální banky (a 0,4procentního bodu nad naším odhadem), a to ještě zdaleka nebude inflační vrchol. Počítáme s tím, že potraviny a další zdražování energií dotáhnou inflaci do poloviny letošního roku mezi 14-15 % a postup dolů bude jen velice pozvolný. V průměru za celý rok tak inflace překoná 12 %, zatímco zimní prognóza ČNB počítala s průměrnou inflací 8,5 %.



Pokud jde o americkou inflaci, ta si dnes odpoledne velmi pravděpodobně poskočí na nová čtyřicetiletá maxima, přičemž nárůst agregátní cenové hladiny byl nejvíce podpořen ze strany cen energií, neboť např. jen ceny benzínu vzrostly v USA v březnu v průměru o téměř 20 %. Další tradiční položkou, která v březnu zřejmě přiživila v USA inflaci, byly opět zvyšující se nájmy. Naopak v inflaci by měly přestat zlobit ceny ojetých automobilů, které v březnu poměrně citelně poklesly (šlo přitom již o druhý meziměsíční propad v řadě). V součtu tedy meziroční inflace zřejmě zrychlila někam k hodnotě 8,3-8,4 %, přičemž klesající ceny ropy (potažmo pohonných hmot) dávají naději, že březnová hodnota může v USA opravdu značit letošní inflační vrchol.



Uvidíme, jak na odpolední čísla zareagují trhy dluhopisů, které jsou pod permanentním tlakem a například dolarová výnosová křivka již počítá s velmi agresivním chováním Fedu v jarních a letních měsících. V tuto chvíli již trh počítá s tím, že Fed zvedne úrokové sazby o +50 bazických bodů jak v květnu, tak v červnu. Podle názoru trhu by do konce roku měla americká centrální banka zvednout sazby o 2,25procentního bodu. To už je poměrně dost.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna po vysoké březnové inflaci lehce zpevnila, neboť očekávání dalšího růstu sazeb ČNB šla opět nahoru. Česká centrální banka navíc březnový inflační výsledek okomentovala v jestřábím duchu, když na své stránce uvedla, že “inflace se tak dále zvýšila a nacházela se vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB, přičemž k tomuto výsledku přispěly růst cen potravin, regulovaných cen a (také) jádrová inflace”. Ta podle ČNB dokonce zrychlila na 11,4 %. Včera nicméně člen bankovní rady Nidetzský uvedl, že “se nedomnívá, že v oblasti zvyšování úrokových sazeb platí ‚Sky is the limit’... a proto by sazby již jen jemně dolaďoval (směrem nahoru).



Eurodolar

Eurodolar setrvává pod úrovní 1,09 a vyčkává na zveřejnění údajů o americké březnové inflaci dnes odpoledne (viz úvod). Ta by sice měla vyšplhat na nová lokální maxima, ale je podle nás otázkou, zdali překoná poměrně vysoká očekávání trhů (8,4 %) a dále tak podpoří relativně jestřábí nastavení dolarových krátkodobých sazeb. Podle našeho názoru je možné, že americká meziroční inflace sice dále zrychlí, ale již nemusí překonat tržní konsensus, což může vyvolat tlak na (negativní) korekci dolarových sazeb a naopak eurodolaru prospět.