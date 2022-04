Víkendář: Co vlastně víme o inflačně mzdových spirálách?

Jenomže jak už to bývá, tak je to komplex. Jestliže rodina nemá kde bydlet, tak je to nabídkový šok. A v tu chvíli asi nebude chodit dlabat do hogo fogo restaurace nebo si nebude kupovat auto. Kadeřnice a kosmetika také stranou. A to je poptávkový šok. Někdo se selským rozumem by na to třeba mohl říci, že lidi z oblasti poptávkového šoku by jako mohli přejít do oblasti nabídkového šoku. Provést prostě rekvalifikaci. Nabídka x poptávka. Ale to né. Tenhle stát na to jde vod lesa a udělá zase další erární místečka na houno. Už to vidím.

Ten, který tančí s papoušky