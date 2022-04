Výnosy krok od psychologické hranice, americká inflace na programu

Dnešním dopolednem hlavní finanční trhy navázaly na včerejšek v zámoří. Pokračuje neúnavný výprodej dluhopisů, který tlačí jejich výnosy na stále vyšší hodnoty, a to na obou stranách Atlantiku. Americký desetiletý výnos se dostává nad 2,80 procenta a je tak už jen krok od psychologické 3procentní hranice. Navíc reálné výnosy se blíží kladným hodnotám. Výnos 10Y inflačně zajištěného dluhopisu je -0,12 procenta.

Prozatím to vypadá, že na trzích probíhá výprodej hlavně do hotovosti, neboť žádná z klíčových tříd aktiv (akcie, dluhopisy, ropa) v dubnu na ceně neroste. To se na trhu často neděje. Od zmíněných hranic pro výnosy se většinou má za to, že dluhopisy začínají svou atraktivitou konkurovat akciím. Otázkou však je, jestli i tentokrát začnou peníze proudit do dluhopisů, neboť zvýšených inflačních očekávání se asi jen tak nezbavíme a klíčové centrální banky jsou teprve na začátku svého boje s nepříznivým cenovým vývojem.

Zásadním parametrem budou obavy z tvrdého přistání, tedy recese. Jestliže se udrží víra v ekonomický růst, dluhopisy zřejmě budou dál trpět. Ovšem s převažujícím přesvědčením, že Fed (nebo i ECB) dělají přílišným utahováním politiky chybu, by sázky na dosažení vrcholu cyklu sazeb motivovaly ke vstupu do dluhopisů. Pro nás se zatím nic nemění - na americké ani západoevropské dluhopisy nesázíme. Trhy zřejmě ještě nějaký čas nebudou mít jasno, co ze stagflačního problému akcentovat víc a nejistota zůstane příliš velká na to se do dluhopisů výrazně vložit.

S tématem úzce souvisí dnešní program. Znovu se dozvíme něco z Fedu - večer promluví Lael Brainardová, která nedávno trhy nepříjemně zaskočila jestřábí rétorikou. A především vyjde americká inflace za březen. Dál nahoru ji budou táhnout zejména energie, ale cenový růst by měl mít poměrně široký základ. Zatímco dříve Fed upozorňoval, že jeho budoucí politika bude hodně záležet na nových datech, následně nás bankéři, včetně těch holubičích, ujistili, že rychlý vzestup sazeb a zmenšení bilance pravděpodobně přijde tak jako tak. Je tedy otázkou, zda nějaké menší odchylky v inflační zprávě na směřování centrální banky ještě něco změní. Minule se inflace do odhadů navíc trefila. Čísla tedy nakonec nemusejí na trzích vyvolat velké pozdvižení.

Akciové indexy v Evropě dokázaly umazat část úvodních ztrát, americké futures naznačují nevýrazný start na Wall Street. Eurodolar mírně klesá na 1,0865. Ropa se po poklesu vrací výš a přidává přes 3 procenta. Koruna je dopoledne zhruba na svém.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4329 -0.0467 24.4892 24.4184 CZK/USD 22.4825 0.0913 22.5470 22.4330 HUF/EUR 378.4412 -0.0626 380.0161 378.1200 PLN/EUR 4.6490 -0.3059 4.6701 4.6456

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9224 -0.1425 6.9353 6.9121 JPY/EUR 136.5150 0.0381 136.6210 136.1847 JPY/USD 125.6175 0.1703 125.7480 125.4400

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8355 0.0299 0.8362 0.8345 CHF/EUR 1.0137 0.0296 1.0158 1.0120 NOK/EUR 9.5752 -0.0715 9.5994 9.5738 SEK/EUR 10.3217 -0.2546 10.3561 10.3195 USD/EUR 1.0867 -0.1420 1.0873 1.0853

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3455 -0.1749 1.3515 1.3441 CAD/USD 1.2660 0.1947 1.2662 1.2635