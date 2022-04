Jaderná elektrárna Temelín plánovaně na dva měsíce odstaví první blok. Vymění část paliva a provede údržbu

Jaderná elektrárna Temelín v pátek plánovaně odstaví první blok. Při odstávce, která potrvá asi dva měsíce, vymění energetici zhruba čtvrtinu paliva, zkontrolují také bezpečnostní systémy. Při odstávce plánuje Temelín 62 investičních akcí, téměř šestnáct tisíc činností.



Temelín odstaví první blok v pátek večer, kdy bude reaktor přibližně na třetinovém výkonu. Podle vedení elektrárny je to standardní odstávka. "Vyměníme čtvrtinu palivových souborů, zkontrolujeme bezpečnostní systémy a provedeme 62 investičních akcí, které dál zvyšují bezpečnost a efektivitu," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.



Měnit se bude 42 ze 163 palivových souborů. Čerstvé palivo bude od ruské firmy Tvel, řekl mluvčí na dotaz ČTK. Dodal, že všechny potřebné palivové soubory má elektrárna ve svém skladu. Od roku 2024 budou jaderné palivo do Temelína dodávat americký Westinghouse a francouzská firma Framatome.



Při odstávce čeká energetiky hodně práce kolem turbíny; budou třeba měnit rotor a ochranný štít na generátoru. "Instalujeme záložní rotor. Na stávajícím pak výrobce provede revize a v dalších letech nám bude sloužit jako rezerva. Je to běžný postup, podobně jsme takto rotory vyměnili před třemi roky na druhém bloku," sdělil Kruml.



Energetici také zkontrolují bezpečnostní systémy nebo vymění jednu ze tří jednotek transformátoru. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi tisíc lidí. "Odstávky jsou pro nás nejnáročnější období roku. Musíme zkoordinovat tisíce činností v omezeném časovém prostoru," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.



Letos je to první plánovaná odstávka v Temelíně. První blok byl v nepřetržitém provozu od loňského 22. května. Za téměř jedenáct měsíců vyrobil přes 8,5 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Odstávku druhého bloku naplánovali energetici na 22. červenec.



Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,4 TWh.