Rozbřesk: Zasedne ECB. Změna sazeb se dnes nečeká, brzda jejich návratu směrem normálu ale také ne

Přestože se od dnešního zasedání ECB žádná zásadní změna v nastavení měnové politiky nečeká, na pozadí akcelerujících inflačních tlaků nelze vyloučit další posun komunikace jestřábím směrem. Březnová inflace v eurozóně totiž opětovně překvapila svou dynamikou a meziročně se vyšplhala již na 7,5 %. Rozhodování ECB však významně komplikuje stagflační šok v podobě války na Ukrajině, který sice dále zvyšuje cenové tlaky, zároveň ale působí ve směru nižšího růstu, jak potvrzují březnové předstihové indikátory v eurozóně.



Poslední komentáře ze strany ECB dávají tušit, že plán postupné normalizace měnové politiky bude pokračovat nehledě na válku na Ukrajině a s ní spojené nejistoty. To jen potvrzuje, že uvnitř ECB došlo v posledních měsících k jestřábímu obratu, jak ostatně dokládá i zápis z březnového zasedání. Na tom centrální bankéři posvětili rychlejší konec mimořádného programu nákupu aktiv (APP), ke kterému by mělo dojít na konci června. ECB si sice nechává v záloze možnost dalšího prodloužení APP, ta se však při pohledu na intenzitu aktuálního inflačního šoku jeví relativně málo pravděpodobná.



Ukončení mimořádného nákupu aktiv by mělo otevřít dveře pro první růst úrokových sazeb v eurozóně od roku 2011. Nečekáme, že by se dnes ECB - vzhledem k přetrvávajícím nejistotám - zavázala ke konkrétnímu datu prvního zvyšování sazeb, druhá polovina tohoto roku se však jeví pravděpodobně (a v souladu s očekáváním trhu). Navíc, pokud by dále sílily cenové tlaky a druhotně se propisovaly také do inflačních očekávání, na stole by mohl být ještě rychlejší a agresivnější cyklus utahování měnových šroubů.



Na druhou stranu, uvnitř ECB panují nemalé obavy, že by růst úrokových sazeb (a s tím spojené obavy o fiskální udržitelnosti států jižního křídla) mohl vést k opětovnému rozšiřování spreadů na státních dluhopisových trzích v eurozóně. A to by byl z pohledu ECB nepříjemný problém, který může komplikovat transmisi její měnové politiky. Není proto překvapení, že v ECB již probíhá debata o novém nástroji, pomocí něhož by mohla centrální banka tlumit případnou fragmentaci na dluhopisových trzích spojenou s růstem úrokových sazeb.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera podívala pod hranici 24,40 EUR/CZK, kde startuje také dnešní obchodní seanci. Tuzemský makro kalendář je na konci zkráceného pracovního týdne prázdný, a tak si česká měna musí dávat pozor zejména na dnešní zasedání ECB, které může přinést další posun komunikace jestřábím směrem a podpořit tak společnou evropskou měnu.



Eurodolar

Pokles dolarových úrokových sazeb v kombinaci s blížícím se zasedáním ECB vrátily eurodolar nad hranici 1,09.

Dnešní jednání ECB určí chování eurodolaru v předvelikonočním období. Změnu úrokových sazeb samozřejmě od ECB nelze očekávat, ale nelze vyloučit další přitvrzení rétoriky, které by v trhu mohlo vyvolat dojem, že zahájení cyklu zvyšování úroků přijde na řadu v lepším případě v září, v horším pak dokonce již v červenci (více viz úvod). Pro eurodolar bude důležité i to, zda v ECB probíhá debata o novém nástroji, pomocí něhož by mohla centrální banka tlumit případnou fragmentaci na dluhopisových trzích spojenou s růstem úrokových sazeb (čti potlačení růstu kreditní prémie u italského vládního dluhu). Pokud by ECB něco takového trhům odhalila, byl by to pro euro velký bonus.



Regionální Forex

Dnes může být ve hře maďarská centrální banka, neboť dopoledne bude jednat o nastavení jednotýdenní depozitní sazby (aktuálně 6,15 %). Trh žádnou změnu neočekává, ale jádrová inflace již v březnu překonala 9 %, takže nelze vyloučit, že MNB bude chtít politiku utáhnout. Na druhou stranu je pravdou, že forint postupně posiluje, což MNB pomáhá.



Akcie

Včerejší obchodování v USA se neslo v pozitivním duchu od samého úvodu a korigovalo tak ztráty z posledního týdne. Nejvýraznější růsty byly na technologických titulech (Apple +1,6 %, Alphabet +1,5 %, Microsoft +2 %, AMD +2,8 %, Tesla +3,6, Intel +1,1 %) - byl to však právě Nasdaq, který v minulých dnech nejvíce ztratil, takže šlo spíše o korekci ztrát z minulých dní. Důvodem včerejšího růstu bylo mimo jiné několik nových analytických doporučení k nákupu velkých technologických společností (např. Nvidia +3,3 %).