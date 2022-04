ECB potvrdila plány na konec nákupů aktiv ve 3Q. Slibuje podniknout vše nutné k naplnění mandátu

ECB je zúfalo "behind the curve" - minimálne už 6 mesiacov mala dvíhať sadzby ! ... zaujímavé.... ak treba, tak zvolajú aj mimoriadne zasadnutie (najmä Fed) a rýchlo sadzby znížia ... teraz sa čaká na čo,? ... .. ECB je čisto politická inštitúcia, slúžiaca záujmom 4 najväčších ekonomík !! O žiadnej politickej nezávislosti sa nedá hovoriť !! Načo je taká inštitúcia ?? ... teraz sa čaká na čo,? ..že medzitým príde recesia... a že budú mať výhovorku, že teraz opäť nemôžu zvýšiť ?.... Asi by bolo načase vystúpiť z Eurozóny ) ..... na Slovensku je inflácia už 10,4% a ÚROK . SADZBY stále 0%. Dúfam, že na Slovensku vznikne časom stredo-pravicová polit. strana s takýmto programom... už teraz mala byť sadzba aspoň 5% !

