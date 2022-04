Rozbřesk: Plynové dilema - jak rychle se odstřihnout od Ruska?

Situace na komoditních trzích zůstává i bezmála dva měsíce od začátku války na Ukrajině napjatá. Zvláště to platí pro evropský trh s plynem, kde přetrvávající nejistota ohledně ruských dodávek drží cenu na pětinásobných úrovních v porovnání s loňským rokem. Napříč členskými státy EU zároveň roste tlak na citelné omezení ruských importů zemního plynu, které agregátně pokrývají více než 40 % spotřeby.



Z makroekonomického pohledu platí, že čím rychleji se bude EU snažit odstřihnout od ruských dodávek zemního plynu, tím dražší a hospodářsky nákladnější daný krok bude. Pokud by například mělo dojít k okamžitému zastavení ruských importů, Česko by patřilo k nejvíce zasaženým evropským ekonomikám. Naše zranitelnost je totiž dána nejen dovozem výhradně ruského plynu v posledních několika letech, ale také nedostupností LNG importů, které mají napříč EU sloužit jako hlavní alternativa ruského plynu.



Krizový scénář proto počítá se zavedením přídělového systému a omezením spotřeby plynu, které by zvláště citelně dopadlo na tuzemský průmysl. Ten je zodpovědný za 40 % celkové spotřeby plynu v Česku, přičemž nejvíce závislými jsou producenti tzv. nekovových minerálů (např. výrobci cementu nebo skla), kteří využívají plyn nejen k vytápění, ale také pro výrobu procesního tepla. A vzhledem k absenci dostupných alternativ by při nedostatku plynu musely mnohé průmyslové podniky svou výrobu zcela zastavit.



Pravděpodobnější variantou se však alespoň prozatím jeví postupný – byť stále relativně rychlý – odklon od ruského plynu. Ve snaze vyvažovat ekonomické a politické zájmy představila Evropská komise plán, jak pomocí vyšších LNG importů, podpory alternativních zdrojů (např. biomethan) a energetických úspor snížit ruské importy plynu o celé dvě třetiny do konce roku 2022. Naplnění tohoto ambiciózního cíle se však může v závislosti na dalším geopolitickém vývoji poměrně dynamicky měnit…



*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera při absenci významnějších impulsů zakončila obchodování těsně nad úrovní 24,40 EUR/CZK. Korunový trh čeká dnes zajímavé číslo v podobě tuzemské výrobní inflace, která po únorovém meziročním růstu o mohutných 21,3 % zřejmě pod vlivem citelně dražších energií dále akcelerovala, což bude živnou půdou pro už tak silné inflační tlaky k ekonomice.



Regionální forex

Po Velikonocích polský zlotý relativně ztrácí jak na maďarský forint, tak na českou korunu. Důvodem může být nejenom start nové ruské ofenzivy, ale také poměrně dramatický výprodej polských vládních dluhopisů. Ty čelí dokonalé bouři, která zahrnuje hrozbu agresivního boje NBP s inflací, globální výprodej dluhopisů a v neposlední řadě radikálně expanzivní fiskální politiku polské vlády. Připomeňme, že vláda nejenže nejprve drasticky snížila DPH na energie a potraviny (aby zpomalila nárůst inflace a ulevila domácnostem), ale Polsko navíc musí financovat dodatečně vojenské a sociální výdaje spojené s válečným konfliktem na Ukrajině. Výše uvedené negativní faktory pak mohly znepokojit zahraniční držitele polských vládních dluhopisů, kteří mohli svoje pozice redukovat a opustit polský trh. Dopad odlivu této formy kapitálu by neměl být až tak dramatický, neboť podíl nerezidentů na držbě polského vládního dluhu (denominovaného v PLN) činil na konci února jen 15 %.



Eurodolar

Úrokové sazby se tlačí vzhůru jak v USA, tak eurozóně, což v součtu ponechá eurodolar v klidu.

Dnes dopoledne bude trh monitorovat výsledek evropské průmyslové výroby a odpoledne možná přicházející rétoriku z Fedu, jinak je kalendář prázdný.