Evropa se blíží recesi, akcie si toho ale ještě úplně nevšimly

Růst v Evropě bude zřejmě zpomalovat a příchod hospodářské recese je stále pravděpodobnější. Evropské akcie ale s touto možností ještě úplně nepočítají, napsala agentura Bloomberg.

Středeční dopoledne přineslo aktualizovaná data o průmyslové výrobě v eurozóně. Trhy si jich obvykle tolik nevšímají, možná by ale měly. Průmyslová výroba tvoří něco přes polovinu ekonomiky eurozóny a je dobrým ukazatelem celkové aktivity. Dnešní číslo za březen nicméně ukázalo zvýšení meziročně o dvě procenta po upřesněném poklesu o 1,5 procenta za leden.

Růst reálné peněžní zásoby M1, což je na této úrovni nejužší peníze ve formě oběživa, je dobrým vodítkem růstu eurozóny, který přibližuje průmyslová výroba. Inflace se zakusuje do nabídky peněz, což vede k prudkému snižování růstu reálného peněžního agregátu M1. Ten se tak rychle blíží do sféry kontrakce. V minulých dvou případech, kdy se to stalo, to předcházelo nebo probíhalo souběžně s recesí.

Nebezpečí recese je v eurozóně větší než v USA kvůli slabším fundamentům, blízkosti rusko-ukrajinské války, která poškozuje dodavatelské řetězce, a vyšší citlivosti na rostoucí ceny potravin a energií. Pro srovnání, potraviny a energie tvoří v USA zhruba 21,7 procenta spotřebního koše, v eurozóně to je 26,7 procenta.

Maloobchodní tržby se v zemích eura už vzdalují zvýšeným úrovním a rychlý pokles spotřebitelské důvěry naznačuje, že tento trend bude pokračovat. Na postpandemický boom už zaostává také ekonomický sentiment. Prudký pokles očekávání hospodářského růstu ukázal průzkum německého institutu ZEW, což naznačuje slabší sentiment do budoucna.

Další překážkou je pro Evropu také zpomalení v Číně. Regulatorní zásahy, drakonická čínská omezení kvůli Covid-19 a neochota naplno zapnout kohouty uvolněné měnové politiky vedly k omezení růstu. Pohled do historie přitom ukazuje, že velkorysé uvolnění čínské měnové politiky se rychle přeneslo i do Evropy.

Na to, že Evropy by krátkodobě neměla očekávat nějakou úlevu, ukazují švédská data. Švédsko je malá, otevřená ekonomika, která obvykle stojí v čele růstových trendů a výkonnosti akcií. Zhoršení podílu nových objednávek vůči zásobám, které přinesl průzkum švédského PMI (v grafu modře), ohlašují další pokles evropských akcií.

Akcie v Evropě jsou v dolarovém vyjádření letos zatím nejhůře performujícím trhem, s výjimkou Ruska. Ještě zásadněji by ale měly začít zaostávat během příštích tří až šesti měsíců, až začne evropský hospodářský růst podstřelovat odhady, uvedl také Bloomberg.

Zdroj: Bloomberg