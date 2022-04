Dosavadní bilance války na Ukrajině podle CNBC: Jaký bude dopad na Evropu a zbytek světa a co na to investoři

Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, nikdo nevěděl, jak dlouho konflikt potrvá a jak velké dopady bude mít na Evropu a zbytek světa. Po týdnech a již i měsících války jsou ekonomické důsledky konfliktu zřetelnější a vyhlídky nevypadají dobře. V době už tak silných inflačních tlaků, za kterými stojí rostoucí ceny potravin a energií a výpadky v dodavatelských řetězcích po pandemii, prohlubuje válka mezi Ruskem a Ukrajinou napětí mezi nabídkou a poptávkou, zhoršuje spotřebitelskou náladu a ohrožuje globální hospodářský růst, píše server CNBC.



Pozornost globálních finančních trhů se stále upírá k válce, která nyní vstupuje do druhé fáze, v níž začínají tvrdé boje na východě Ukrajiny. Podle analytiků by právě "bitva o Donbas" mohla určit výsledek války.



Mezi investory nyní panují obavy z vysoké inflace a jejích negativních dopadů na globální hospodářský růst. Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá, že ve Spojených státech letos inflace dosáhne 7,7 procenta a že v eurozóně bude činit 5,3 procenta.



Kvůli obavám z rostoucích cen investoři prodávají dluhopisy, což zvyšuje výnosy těchto cenných papírů. U desetiletých dluhopisů americké vlády se výnos v úterý vyšplhal na 2,94 procenta, nejvýše od konce roku 2018. Investoři očekávají, že centrální banky ve snaze o omezení růstu cen přikročí k výraznějšímu zvyšování úroků, což by podle MMF mohlo vést k dalším výprodejům na dluhopisových i akciových trzích.



Bez ohledu na další vývoj války v nejbližších dnech a týdnech se budou po celém světě dál projevovat negativní důsledky konfliktu. Tento týden Světová banka (SB) i MMF kvůli válce na Ukrajině zhoršily odhad růstu globální ekonomiky.



SB snížila odhad letošního růstu skoro o celý procentní bod, a to na 3,2 ze 4,1 procenta. Zhoršení zdůvodnila dopady konfliktu na světovou ekonomiku. Obě instituce uvedly, že očekávají prohlubující se problémy v dodavatelských řetězcích a dramatický růst cen komodit. "Rusko je důležitým dodavatelem ropy, plynu a kovů. Spolu s Ukrajinou je také významným dodavatelem pšenice a kukuřice. Snížené dodávky těchto komodit vedou k prudkému růstu jejich cen," uvedl MMF.



Hlavní evropský ekonom banky Jari Stehn ve středu řekl, že důsledky války na Ukrajině už teď brzdí růst evropské ekonomiky. "Ekonomika eurozóny zpomaluje docela rychle, protože výrazně vyšší inflace začíná mít dopad na příjmy a spotřebu a vyšší ceny energií zatěžují výrobce," uvedl. "Navíc existuje celá řada problémů v dodavatelských řetězcích, které válka na Ukrajině prohlubuje," dodal.



Daniel Aminetzah a Nicolas Denis z poradenské společnosti McKinsey uvedli, že současná situace představuje hrozbu pro globální dodávky potravin. Ukrajinsko-ruský region patří mezi světové obilnice a hraje významnou roli nejen jako vývozce základních potravin, například pšenice, ale také jako jeden z hlavních dodavatelů hnojiv. "Existuje šest obilnic, které dohromady dodávají zhruba 60 až 70 procent globálních zemědělských komodit. Ukrajinsko-ruský region je zodpovědný zhruba za 30 procent globálního vývozu pšenice a 65 procent vývozu slunečnice," uvedl Denis.



Aminetzah upozornil, že dříve byly problémy se zásobováním potravinami nejčastěji spojené s počasím. "Nyní však nastala nepředstavitelná situace: válka takovéhoto rozsahu v Evropě, v tak důležité oblasti pro dodávky potravin, jako je Černé moře, a to zejména z hlediska pšenice a hnojiv," dodal.



MMF v úterý varoval, že růst cen potravin a pohonných hmot by mohl výrazně zvýšit pravděpodobnost sociálních nepokojů v chudších zemích. "Bezprostředně po začátku invaze se finanční podmínky v řadě rozvíjejících se zemí zhoršily," upozornil.



Rozsah dopadů války na Ukrajině na globální ekonomiku bude samozřejmě záviset na tom, jak dlouho konflikt potrvá a jak velké škody způsobí. Zatím nic nenaznačuje, že by se Rusko chystalo svůj postoj k Ukrajině v brzké době změnit, ačkoli se stalo terčem rozsáhlých ekonomických sankcí. Podle analytiků není pravděpodobné, že by sankce ruského prezidenta Vladimira Putina od jeho plánů na Ukrajině odradily. Předpokládá se, že tyto plány zahrnují minimálně anexi ukrajinského Donbasu a získání suchozemské cesty k dříve anektovanému poloostrovu Krym, píše CNBC.