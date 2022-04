Daly z Fedu: Sazby by měly na konci roku dosáhnout asi 2,5 %, několikrát porostou o 50 bazických bodů, recese nebude

Jak rychle by měl Fed zvedat sazby s ohledem na pokračující vysokou inflaci? Na tuto otázku odpovídala na Yahoo Finance prezidentka Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly, podle které by sazby měly urychleně směřovat ke své neutrální úrovni. Je totiž zřejmé, že ekonomika již nepotřebuje monetární stimulaci.



Americká centrální banka by podle její zástupkyně neměla jednat příliš prudce, aby ekonomiku neposlala do recese. Ve výsledku by se tak sazby na konci tohoto roku měly nacházet kolem 2,5 %. To je totiž taková výše neutrálních sazeb, jak ji odhaduje Daly. Dostat se na ni ze současné výše sazeb pak implikuje vícero zvedání sazeb o 50 bazických bodů, ke kterému „pravděpodobně dojde“. K tomu začne Fed snižovat velikost své rozvahy.



„To je vhodná politika, protože Američané chtějí úlevu od vysoké inflace,“ řekla ekonomka. Otevřenou otázkou pak podle ní je, zda a nakolik by sazby musely jít nad své neutrální úrovně, aby ke snížení inflace skutečně došlo. Záleží mimo jiné na tom, jak rychle pominou tenze ve výrobních řetězcích, na vývoji v Číně a efektu průběžného zvedání sazeb. Daly tak nechce spekulovat dříve, než se aktuální vývoj ukáže v datech.



Ekonomka míní, že není důvod pro razantní kroky ze strany Fedu, které by dolehly na americké domácnosti. Finanční trhy navíc již ve svých cenách odrážejí vývoj sazeb tak, jak o něm Fed hovoří, což již samo o sobě „šlape na brzdu celého hospodářství“. Na dalším zasedání Fedu ale „pravděpodobně dojde k růstu sazeb o 50 bazických bodů“. Hlavní scénář, se kterým ekonomka počítá, je pak hladké přistání. Ne recese, o které se někdy hovoří například v souvislosti s vývojem sklonu výnosové křivky.



Následující graf ukazuje modrou křivkou vývoj indexu předstihových indikátorů pro americkou ekonomiku, poslední čísla ukazují na pokračující růst:





Zdroj: Twitter



„Hospodářství je silné, to samé platí o trhu práce, sentiment je dobrý. Nejsou známky pádu do recese vyvolaného pouze tím, že stahujeme akomodaci,“ dodala Daly. Posledních 11 cyklů utahování podle ní skončilo právě hladkým přistáním. Na to ale Fed nesmí spoléhat bez sledování vývoje v ekonomice. K trhu práce ekonomka uvedla, že lidé sice mohou být potěšeni vysokým růstem mezd, ale již dochází k tomu, že mzdy posilují inflační tlaky. To v konečném důsledku pro domácnosti pozitivní není a řada lidí už nyní cítí, že jejich životní náklady rostou rychleji než příjmy.



Zdroj: Yahoo Finance