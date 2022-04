Rozbřesk: Německá inflace nejvýše od 50. let. Český HDP kladná nula?

Potvrzuje se, že post-COVIDové ekonomické oživení nebude bez zádrhelů. To včera dobře ilustrovala čísla z USA, která za první čtvrtletí 2022 poukázala na pokles HDP o 0,4 % mezikvartálně - takřka přesně v souladu s našim nowcastem Stopař, který je dostupný v iPad aplikaci zde.

Mizerný výsledek byl dán zejména kvůli zhoršující se vnější bilanci (spotřeba domácností rostla stále velmi slušně). Obavy ze stagflačních dopadů konfliktu na Ukrajině a rozbitých výrobních řetězců se nicméně opět ukazují jako zcela opodstatněné. A to i v USA, kde navíc asi budou řádně dokořeněny normalizací měnové politiky ze strany Fedu, který se zdá být pevně rozhodnutý bojovat s vysokou inflací.Dnes se pozornost obrátí na druhou stranu Atlantiku. První odhady růstu za první čtvrtletí budou zveřejněny v řadě zemí včetně ČR a eurozóny jako celku. V obou případech očekáváme lehce horší výsledky než trh (v ČR 0,3 mezičtvrtletně, v eurozóně 0,1 mezičtvrtletně), přičemž zejména v případě eurozóny je pravděpodobnost mezikvartálního poklesu HDP značná (takřka poloviční).

Více pozornosti než HDP však v Evropě přitáhne odhad inflace za duben. Dosavadní signály jsou smíšené. Zatímco inflace ve Španělsku v dubnu poklesla z bezmála čtyřicetiletých maxim, tak německé číslo dále vzrostlo a bylo tak opět překvapivě vysoké (inflace se v dubnu dostala na 7,8 % meziročně, výše byla naposledy v roce 1952). Potíže s předvídáním inflace včera uznala i ECB, která největší podíl na chybách svých předpovědí v poslední době přičítá cenám energií. I z našeho pohledu je hodně nevyzpytatelný inflační průsak cen elektřiny a plynu, který je navíc na rozdíl od ropy v různých zemích značně odlišný a v současnosti se i díky velikosti cenového šoku mění.

Celkový inflační obrázek však i po dnešních číslech zůstane stejný a opět potvrdí, že ECB je "za křivkou"...





*** TRHY ***



Koruna

Pár EUR/CZK se včera obchodoval s nízkou volatilitou kolem 24,50. Dnes se trh soustředí jednak na výsledek HDP za první čtvrtletí (bude možná lehce horší, než se čeká), jednak na evropskou inflaci. Významnější impulsy lze ale čekat spíše až od zasedání ČNB, které se rychle blíží (5.5.).



Eurodolar

Eurodolar se pokusil dostat pod hranici 1,05, což se mu zatím nepovedlo. Včerejší makrodata tomu totiž moc. Nejprve to totiž byla německá inflace, která v dubnu povylezla na nejvyšší hodnoty od roku 1950, a následně překvapil americký HDP svým negativním růstem v prvním čtvrtletí (viz úvod).

I dnešek bude celkem dost hektický a to hlavně na straně eurozóny - ta bude reportovat jak inflaci, tak HDP. Odpoledne by pak v USA měla být zveřejněna inflace (index PCE) za březen.



Regionální Forex

Ve střední Evropě se forint a zlotý momentálně vydaly každý jiným směrem. Zatímco forint i po včerejším zvýšení sazeb (o +30 bps) ze strany MNB mírně slábne, tak zlotý naopak před dnešními inflačním čísly zpevňuje. Dodejme, že polská inflace za duben opět velmi vysoká (okolo 11%), což bude udržovat sázky na další agresivní zvýšení sazeb ze strany NBP.