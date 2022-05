Získala energetika na delší dobu investiční atraktivitu?

Akcie energetických firem i přes slabost z minulého týdne přinesly tento rok vysokou návratnost. Jak poukazuje Bloomberg, podle by tento nastavený trend měl nějakou dobu trvat a svůj názor prezentovala i investiční ředitelka společnosti Nuveen Global Equity Saira Malik. Jak tedy ona vidí další vývoj v energetice?



Bloomberg uvedl, že podle je energetika sektorem, kde jsou analytici banky nejvíce přesvědčeni o jeho ratingu „nadvážit“. Příčinou má být pokračující silná poptávka po ropě a zemním plynu, která povede k růstu ziskovosti i valuačních násobků. Malik k tomu doplnila, že její společnost zastává podobný názor již od konce minulého roku, a to kvůli tenzím na nabídkové straně trhu a silné poptávce.



Malik také hovořila o disciplíně, kterou si drží energetické firmy na straně svých investic a která zvyšuje objem hotovosti, který teče směrem k jejich akcionářům. Ceny energií zvýšila i „tragická válka na Ukrajině“, ale investorka míní, že jde zejména o to, jak se bude vyvíjet dlouhodobější cyklus v tomto sektoru. Právě ten podle ní akciím energetických firem nahrává a to bude trvat několik let.



Jaká část sektoru je nejatraktivnější? Malik uvedla, že velká část celé vertikály, zmínila například společnost Valero, ale zajímavé jsou podle ní i firmy, které se zabývají zelenou energií. Mo Haghbin z Invesco Investment Solutions k tomu na Bloombergu doplnil, že jeho firma „je stále hodně nadvážená na cyklických titulech a energetika je toho velkou součástí“. Příčinou jsou úzká hrdla na nabídkové straně sektoru, ale i to, že otevírání ekonomiky zvedá poptávku.



Může atraktivitu energetiky ovlivnit americká monetární politika? Haghbin míní, že těžko. Právě kvůli tomu, že velká část současného investičního příběhu v energetice se odvíjí od nabídkové strany trhu. Dalik k tomu dodala, že její společnost počítá se dvěma zvýšeními sazeb o 50 bazických bodů. Pak by Fed podle ní měl počkat a sledovat, co to udělá s poptávkou, ekonomickou aktivitou a inflací. Cesta k hladkému přistání americké ekonomiky se podle expertky zužuje, ale stále věří, že jej Fed nakonec dosáhne.



Malik tedy doufá, že ve druhé polovině roku už Fed nebude se zvedáním sazeb „agresivní“. Pokud by k tomu došlo, přišla by „destrukce poptávky“, což by se projevilo i na energetickém sektoru. V současném ekonomickém prostředí pak podle ní vypadají zajímavě i technologie a sektor zdravotní péče, protože jejich atraktivita roste se zpomalující ekonomikou.



Zdroj: Bloomberg