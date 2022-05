Zelené úterý na Wall Street, AMD US +1,44 %

Úterní obchodní seance se nesla v duchu vysoké nervozity a očekávání zítřejšího FEDu. Dnešek rovněž přinesl jak jeden klíčový makro údaj a rovněž report výsledků od některých společností.Objednávky dlouhodobé spotřeby rostly více, než bylo očekávání analytiků, konkrétně v březnu +1,1 %, konsensus +0,8 %.Akcie farmaceutického obra ze Spojených států, tedy Pfizeru narostly o více jak jedno procento, a to v návaznosti report výsledků za první kvartál letošního roku. Čistý zisk na akcii činil 1,62 USD , kdežto odhad trhu byl postavený o 4,58 % níže. Tržby byly silnější než konsensus o takřka 5,5 %, PFE US +1,97 %.I jiný výrobce léčiv, zabývající se například vývojem léku na Alheimerovu chorobu v úterý před trhem zveřejnil svá čísla za 1Q 22. Společnost vykázala očekávané výsledky a rovněž report podtrhla oznámením o odchodu generálního ředitele, BIIB US -0,78 %.Pokračující těžkosti cestovního ruchu, který v posledních letech ovlivňovala pandemie Covidu 19 a v roce současném konflikt na východě Evropy, tím vším byly ovlivněny výsledky . Ztráta na akcii byla o takřka 14 % vyšší, jak očekávání, konkrétně -0,47 USD vs konsensus -0,413 USD , EXPE US -14,02 %. Pro tento sektor bude zajímavý rovněž dnešní report AIRBNB, kde se očekává rovněž ztráta na akci -0,163 USD V pondělí po trhu představila výsledky firma z energetického sektoru Devon Energy. Na rozdíl od sektoru výše zmíněného zažívá ten energetický velmi vydařený start roku 2022 a i to se promítlo do výsledků společnosti za Q1 22. Čistý zisk na akcii Devon Energy překonala o 6,58 %, DVN US +10,09 %.Ropa se propadla o více jak dvě procenta, když WTI se obchodovala 102,90 USD/barel a Brent za 105,31 USD/barel.Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 % (33.129 b.), S&P 500 o 0,5 % (4.175 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (12.563 b.).