Provozní zisk Škody Auto v prvním čtvrtletí klesl o čtvrtinu

Provozní zisk automobilky Škoda Auto v prvním čtvrtletí klesl zhruba o čtvrtinu na 337 milionů eur (8,3 miliardy Kč) ze 448 milionů eur před rokem. Ve své výsledkové zprávě to dnes oznámil mateřský koncern . Upozornil, že na výsledky měla negativní vliv válka na Ukrajině.



Škoda Auto v prvním čtvrtletí dodala zákazníkům 186.170 vozů, což je o čtvrtinu méně než před rokem. Čtvrtletní tržby se ale mírně zvýšily, a to na 5,10 miliardy z 5,05 miliardy eur před rokem.



Výrobci automobilů se už delší dobu potýkají s nedostatkem součástek, který narušil také výrobní aktivity Škody Auto. Situaci navíc zkomplikovala válka na Ukrajině, která způsobila mimo jiné výpadek produkce u ukrajinského dodavatele kabelových svazků pro Škodu Auto.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.



Začátkem března Škoda Auto oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižném Novgorodu a zastaví export aut do Ruska. V loňském roce pro ni bylo Rusko druhým největším trhem.



Provozní zisk mateřského koncernu se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 73 procent na 8,3 miliardy eur (přes 200 miliard Kč). Koncern dodal zákazníkům 1,898 milionu vozů, o 22 procent méně než před rokem. Tržby nicméně zvýšil o 0,6 procenta na 62,74 miliardy eur.