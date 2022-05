Rozbřesk: Fed zvýší sazby o 50 bazických bodů a ohlásí proces kvantitativního utahování

Celá jedna generace obchodníků na finančních trzích nezažila okamžik, ke kterému dojde dnes večer. Americká centrální banka totiž zvedne oficiální úrokové sazby o více než 25 bazických bodů. Konkrétně večerní zasedání Fedu by totiž mělo přinést zvýšení úroků o 50 bazických bodů, byť dokonce malá část trhu doufá i v něco více. Růst úroků o 75 bazických bodů však není s ohledem na rétoriku z vedení Fedu pravděpodobný. Naopak pravděpodobné je to, že Fed počínaje červnem zahájí proces vyfukování své bilance (avizuje, že do konce července by objemy prodávaných dluhopisů měly činit 95 mld. měsíčně).



Takto by měla vypadat konkrétní měnověpolitická rozhodnutí, přičemž samotná rétorika Fedu by měla zůstat nezpochybnitelně jestřábí. Trhu půjde především o to, jak rychle plánuje Fed posun sazeb nad jejich dlouhodobou rovnovážnou úroveň (> 2,50 %). Zdali šéf Fedu Powell potvrdí nutnost "doručit" sérii několika zvýšení o 50 bps, či dokonce připustí, že by centrální banka mohla aplikovat ještě agresivnější restrikci (aby ukotvila inflační očekávání). Obojí je samozřejmě ve hře, neboť Fed stále nevidí vrchol inflace. Ten se přitom paradoxně asi zformoval již minulý měsíc, když celková inflace mohla poklesnout z 8,5 % na 8,1 %. Dubnová americká inflace však bude zveřejněna až příští týden...



Krátkodobě půjde o to, zdali výstupy z dnešního sezení Fedu (a to včetně výstupů z tiskovky J. Powella) dokážou překonat vcelku jestřábí očekávání Fedu, či nikoliv. V tuto chvíli trh sází na zvýšení úroků o 50 bazických bodů nejen na dnešním zasedání, ale i v červnu, červenci a září. Vrchol sazeb Fedu se přitom podle trhu nachází někde na úrovni 3,50 %, přičemž by ho mělo být dosaženo v průběhu první poloviny roku 2023. To považujeme za poměrně agresivně jestřábí očekávání, a to zejména v kontextu toho, že proces kvantitativního utahování ještě ani nezačal a již nyní dochází k poměrně citelnému utažení finančních podmínek v americké ekonomice (posiluje dolar, padají akciové trhy a kreditní marže se roztahují). V momentě kdy se masivní prodeje dluhopisů ze strany Fedu rozjedou naplno, očekáváme, že finanční podmínky se ještě dále utáhnou se všemi negativními dopady do ekonomiky, která tak bude v následujících kvartálech dále ochlazovat.



TRHY



Eurodolar



Eurodolar vyhlíží nad hranicí 1,05 dnešní zasedání Fedu, které bude samozřejmě velice důležité (více viz úvodník). Ještě předtím než na trh dorazí výstupy z Fedu, však bude trh konfrontován s důležitými americkými makro daty (ADP report a ISM ve službách). Nicméně eurodolar spíše počká na večer, s čím přijde Fed.