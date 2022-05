Trh čeká na večerní zasedání Fedu, futures lehce v zeleném

Dnes večer nás čeká zasedání Fedu, které pravděpodobně přinese půlbodové navýšení sazeb, investoři budou sledovat také rétoriku šéfa Fedu Powella při nadcházející tiskové konferenci a hledat náznaky toho, zda je na stole možné zvýšení i o tři čtvrtě procentního bodu. Evropský pracovní trh od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, stagnuje a zítra zveřejní své výsledky za 1Q22 .

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FSTE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.

Rusko se zaměřuje na upevnění vojenské i politické kontroly nad územím, které dosud na Ukrajině zabralo poté, co dosáhlo jen okrajových zisků na východě. Kreml na tato území dosazuje okupační vlády, nařizuje místním používat rubly k transakcím a plánuje v některých oblastech narychlo organizovaná referenda, aby se otevřela cesta k úplné anexi. Přestože je to daleko od původních cílů prezidenta Vladimira Putina svrhnout prezidenta Volodymyra Zelenského a nastolit na většině území Ukrajiny proruský režim, představují tyto snahy novou překážku pro již zablokovaná mírová jednání.



Hodně záleží na tom, jak se předseda Fedu Jerome Powell vyrovná s otázkou, kterou po dnešním rozhodnutí o měnové politice jistě dostane: Plánuje se v nějaké fázi zvýšení sazeb o 75 bazických bodů? Očekává se, že americká centrální banka na tomto zasedání zvýší sazby o 50 bazických bodů, což se nestalo od května 2000. Půlbodové pohyby jsou již v trhu plně naceněny pro každé z následujících tří zasedání. Stále tu však může být prostor pro ještě jestřábější zvyšování, v závislosti na tom, jakou rétorikou Powell povede svou nadcházející tiskovou konferenci. Fed nezavedl sazby o tři čtvrtě procentního bodu od roku 1994, přičemž rok 1994 byl pro státní dluhopisy „annus horribilis“.



Evropský pracovní trh od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, stagnuje, ukázal průzkum, podle kterého válka ztěžuje ekonomické oživení regionu. Výzkum tak podtrhuje tenkou hranici, kterou by Evropská centrální banka a Bank of England mohly snadno překročit při zvažování, jak rychle zpřísnit měnovou politiku.



Viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila republikány z útoků na práva žen v případu práva na potrat a vyzvala Američany k podpoře demokratů. Harrisová tvrdí, že soudní rozhodnutí o ukončení národního práva na potrat by vedlo k odebrání dalších práv, včetně manželství osob stejného pohlaví. Slib prezidenta Joea Bidena zakotvit toto právo do zákona, pokud soud rozhodnutí zruší, se pravděpodobně nepodaří – demokratům chybí hlasy v Senátu, aby schválili tuto legislativu prostou většinou.