Míra nezaměstnanosti v dubnu klesla na 3,3 procenta

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 3,3 procenta. Bez práce bylo 243.658 lidí, asi o devět tisíc méně než v březnu. Počet volných pracovních míst se snížil přibližně o 16.000, zaměstnavatelé jich nabízeli 344.350. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 4,1 procenta.



"Samotný dubnový pokles nezaměstnanosti je typický a souvisí s tradiční sezónností a příchodem teplejšího počasí, nicméně letošní meziměsíční pokles je ve srovnání v předchozími lety slabší. Zároveň v dubnu citelně propadl počet volných pracovních míst, a to meziměsíčně o téměř 16 tisíc. Ačkoli je tak trh práce nadále přehřáty a počet uchazečů na jedno pracovní místo se nachází poblíž historicky nejnižších hodnot, určité známky ochlazování na trhu práce z posledních čísel pozorovat lze. Mírný růst míry nezaměstnanosti (po zohlednění tradiční sezónnosti) v druhé polovině letošního roku tak vypadá nyní pravděpodobněji," uvádí Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

"Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od ekonomického vývoje s ohledem na průběh válečného konfliktu na Ukrajině či aktuální pandemické situace a s ní spojených přijatých bezpečnostních opatření," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.



Podle dostupných údajů nastoupilo od zahájení ruské invaze k zaměstnavatelům v Česku 35.943 Ukrajinců. Nejvíce jich pracuje v Plzeňském kraji, a to bezmála 5900. Ukrajinci nejčastěji nacházejí uplatnění jako montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě nebo v dopravě.



"Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku," uvedl Najmon. Ukrajinky momentálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. "Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem," dodal Najmon.



Situace na pracovním trhu v dubnu ovlivnily také sezonní práce, které už byly v plném proudu. Týká se to zejména stavebnictví, gastronomie a cestovního ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu se také konají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací.



Nejnižší nezaměstnanost měl v dubnu Pardubický kraj, bez práce tam bylo 2,3 procenta lidí. Následují jižní Čechy s mírou nezaměstnanosti 2,4 procenta. Naopak v Ústeckém kraji je nezaměstnanost 5,3 procenta, nejvíce v Česku.



Mezi okresy je nejvyšší podíl lidí bez práce na Karvinsku, a to 8,3 procenta. Na Mostecku činí 6,7 procenta, na Chomutovsku 6,4 procenta a na na Bruntálsku 6,0 procenta. Na opačném konci žebříčku je okrese Praha-východ s nezaměstnaností 1,1 procenta. Pod dvě procenta se vešly ještě okresy Praha-západ, Pelhřimov, Benešov, Rychnov nad Kněžnou, Jindřichův Hradec, Plzeň-jih a Jičín.



Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče. Na Karvinsku je to 9,7 uchazeče, naopak v okrese Praha-východ je to jen 0,1 uchazeče.

Zdroj: ČTK, ČBA