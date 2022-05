Příležitosti na trhu a kolik se ve světě vypije piva

U akcií menších firem se často hovoří o tom, že přináší určitou ziskovou prémii - ve srovnání s návratností akcií firem velkých. Někteří z těch, kteří v tuto prémii věří, ji vysvětlují menším pokrytím akcií malých firem. Píšu to proto, že Morningstar přišla s novým seznamem „deseti titulů, které je nyní nejlepší vlastnit“. Jde totiž vesměs o velké, známé firmy, kterým se věnují stovky, či možná tisíce investorů, analytiků a dalších expertů. Je vůbec možné, že by takový titul byl výrazně podhodnocen, jak Morningstar tvrdí u těch svých deseti?



Malé a velké, příběhové a usazené: Situace by v kostce mohla být následující: Na trhu se obchoduje skupina malých firem, které nemají takové pokrytí, nejsou tak sledovány a u nich by proto mohlo být teoreticky více investičních příležitostí než u firem s mohutným expertním pokrytím. Čistě proto, že je tu větší šance přehlédnout „skrytou hodnotu“. U firem velkých, či dokonce populárních, by taková šance podle této logiky být neměla, protože jsou tisíckrát zanalyzovány zleva, zprava, zespodu a svrchu. Rozdělme si ale tyhle firmy ještě na příběhové a na jejich „nepříběhové“ protějšky.



Typickým zástupcem příběhářů je třeba . U ní nacházíme řadu tezí o tom, kam firma bude ještě expandovat, včetně energetiky, robotaxíků, či třeba pojišťovnictví. U takových akcií a firem jasně vystupuje do popředí jedna podstatná věc: Neexistuje žádná „objektivní“ hodnota akcie, jen odhady hodnot odvíjející se od nějakého konkrétního příběhu. A u firem typu je rozpětí takových příběhů obrovské, takže i rozpětí z nich derivovaných hodnot je obrovským vějířem.



Protipólem jsou takovým firmám společnosti usazené, obvykle v saturovaných odvětvích a s velmi nízkým růstem, popřípadě z defenzivních odvětví. U nich by, opět alespoň teoreticky, příběhy a následně odhady hodnot měly mnohem více konvergovat k nějaké střední hodnotě. A ta by se nemusela zase tak moc lišit od ceny na trhu. Jinak řečeno, pokud někdo tvrdí, že je podle něj (jeho příběhu) výrazně podhodnocená, nejde o nijak vzácný jev (stejně jako když tvrdí opak). Stačí, aby třeba uvěřil, či naopak nevěřil tomu, že bude expandovat a povede se jí třeba v uvedeném pojišťovacím byznysu. Vzácnější by ale z tohoto pohledu mělo být podobné tvrzení třeba u nějaké usazené utility, či pivovaru. Jenže ono to tak být nemusí – viz závěr.



Usazený pivovar: Takhle jsem se rozepsal kvůli tomu, že na v úvodu zmíněném seznamu je i Anheuser-Busch InBev. S tím, že podle Morningstar je nyní cena akcie na pouhých 64 % její hodnoty. Jde o firmu, která má „globální rozsah a regionální významné pozice...za sebou historii nákupu značek se slibnou růstovou platformou a následnou expanzí distribuce s bezohledným snižováním nákladů“. To vše přispívá k excelentní alokaci kapitálu a tomu, že firma má velkou nákladovou výhodu a patří mezi nejefektivnější v sektoru, tvrdí Morningstar.



Když se podívám na výsledky firmy, vidím, že v roce 2019 vydělala na provozním toku hotovosti 13,4 miliardy dolarů, za posledních 12 měsíců 14,8 miliardy dolarů. Po investicích, tedy na volném toku hotovosti FCF, to bylo 8,2 a 9,2 miliardy dolarů. Kdyby AB stále vydělával tuto částku, tak podle mých kalkulací by její současná hodnota dosáhla necelých 40 miliard dolarů. To s betou ve výši 1,44, značící, že akcie je znatelně rizikovější než celý trh (a požadovaná návratnost převyšuje 10 %).



Tržní kapitalizace nyní dosahuje asi 94 miliard dolarů, trh tedy evidentně čeká mnohem více než stagnaci onoho FCF. Podle mých kalkulací je v kapitalizaci „zabudován“ asi 6,5 % roční dlouhodobý růst volného toku hotovosti, respektive toku hotovosti, který patří akcionářům. Pro zajímavost, třeba Statista tvrdí, že globální tržby pivovarů by měly do roku 2025 růst ročně o 6,8 %. Takže podle těchto čísel je AB naceněn na růst tržeb cca odpovídající onomu očekávanému globálnímu vývoji na trhu s pivem (a stabilní ziskové a cash flow marže). Třeba Allied Market Research ale hovoří jen o necelých 3 % růstu trhu do roku 2030.



Akcie AB rozhodně netrpí nějakým soustavným trendem. Minulý rok prošly korekcí a cca od října se párkrát pokusily o odraz ode dna, doposud neúspěšně. Pokud by přitom třeba růst FCF nedosáhl oněch 6,5 %, ale 7,5 %, pak by byla jeho současná hodnota nebyla na 94 miliardách dolarů, ale už na 122 miliardách dolarů. Posun o jeden procentní bod růstu výš tak generuje výrazně vyšší odhad hodnoty. A i relativně podobné podkladové pivní příběhy tak mohou ústit v hodně rozdílný pohled na fundamentální atraktivitu akcie. Na stranu druhou ale 6 – 7 % dlouhodobé růsty nejsou zase tak nízko a AB je v tomto smyslu takový částečně růstový/příběhový.