Zisk Deutsche Telekom díky prodeji části majetku stoupl čtyřnásobně

Německé telekomunikační společnosti vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk více než čtyřnásobně na 3,9 miliardy eur (97,3 miliardy Kč). Výsledky podpořil mimořádný zisk z částečného prodeje firmy Glasfaser Plus a dokončení prodeje T-Mobile Netherlands. Rostly však i tržby. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.



Bez mimořádných položek z prodejů majetku se zisk téměř zdvojnásobil na 2,2 miliardy eur. Tržby ve čtvrtletí vzrostly o 6,2 procenta na 28 miliard eur, hlavně díky službám.



Za celý letošní rok čeká zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA), včetně nákladů na leasing a bez mimořádných položek, více než 36,6 miliardy eur. To je mírné zlepšení proti předchozí prognóze i proti výsledku z loňského roku, napsala agentura DPA. V prvním čtvrtletí tento zisk činil 9,87 miliardy eur.



Deutsche Telekom je největší telekomunikační skupinou v Evropě, na jejích celkových tržbách se více než třemi čtvrtinami podílejí aktivity mimo Německo. Součástí podniku je i T-Mobile Czech Republic.