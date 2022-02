Deutsche Welle: Smrt Petra Kellnera posílá skupinu PPF více na západ

Rok po smrti českého podnikatele Petra Kellnera se zdá, že skupina PPF, konglomerát, který po sobě zanechal, ustupuje od sázky na východní trhy. Kellner směroval svoji skupinu na nejrizikovější trhy světa, ale teď, když je PPF zbavena podnikatelovy vize a politického vlivu, patrně hledá bezpečnější vody, uvedl server Deutsche Welle (DW). Připomíná také, že smrt nejbohatšího českého občana loni v březnu byla pro lidi v České republice šokem.



Kellner založil firmu v době kuponové privatizace a 30 let strávil tím, že se mu podařilo z firmy vytvořit vzácného tvora - českého giganta, píše server. Firma teď má aktiva za 40 miliard eur (zhruba 975 miliard Kč), přičemž základ tvoří středoevropské bankovnictví, telekomunikace a média. V posledních zhruba deseti letech byla hlavní hnací silou zisku dceřiná společnost Home Credit, a to díky spotřebitelským úvěrům poskytovaným v Číně a Rusku. Jak je možné, že se PPF v roce 2010 stala první zahraniční společností, která získala licenci na poskytování úvěrů v Číně, nebo jak přežila v ostré konkurenci ruských oligarchů, je dlouho předmětem dohadů, píše DW.



Většina dohadů spojuje tento úspěch s Kellnerovým obratným politickým manévrováním, pro které byl obdivován i obáván. Měl vazby na bývalého prezidenta Václava Klause, kterého DW označuje jako proruského, a úzce spolupracoval s jeho nástupcem Milošem Zemanem a jeho vnitřním okruhem podnikatelů napojených na Rusko a Čínu. Mnozí také s obavami sledovali rostoucí zájmy PPF ve středoevropském mediálním sektoru, když se v roce 2019 ukázalo, že vede PR kampaň pro Peking.



Analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Vít Havelka připouští, že chybějí pádné důkazy o tom, že miliardářovo politikaření bylo tahounem východní dobrodružství PPF. Nicméně téměř rok po jeho smrti se zdá, že se PPF z některých těchto rizikových trhů stahuje a soustředí se na Evropu a na Spojené státy.



Podle četných zpráv se PPF chystá prodat ruskou divizi Home Credit místní společnosti Sistema. PPF odmítla na dotaz DW tyto spekulace vyvrátit, nebo potvrdit. Agentura Bloomberg uvedla, že firma zvažuje i prodej Home Credit v Indii, Vietnamu, Indonésii a na Filipínách, a otázka visí i nad aktivitami v Číně.



PPF se stále honí za akvizicemi, jak je jejím dlouhodobým zvykem, píše DW. Firma se ale zaměřuje zjevně na trhy blíže domovu a na západ. Mimo jiné pracuje na transakcích, které jí umožní vytvořit třetí největší banku v České republice, rozšířit podíly v evropských telekomunikacích a rozšířit nedávný vstup na americký realitní trh.



"PPF vždy byla a stále je oportunistická, ale je zde nyní hlubší koncentrace na zavedené trhy," řekl DW mluvčí PPF Leoš Rousek. "Posilujeme v Evropě a v USA v bankovnictví, telekomunikacích, biotechnologii, průmyslu a realitách."



Provozní výnosy Home Credit v Číně v první polovině loňského roku klesly na 462 milionů eur z více než jedné miliardy o rok dříve. Není to ale jen covid-19, co poškozuje hospodářské výsledky. Na některých asijských trzích, kde Home Credit působí, roste konkurence. "Banky na těchto trzích vidí, že PPF poskytuje spotřebitelské úvěry a rozhodly se, že by to mohly dělat samy," uvedl zdroj ze společnosti. A tito místní konkurenti mohou mít značné výhody. Třeba Čína loni začala omezovat přístup zahraničních bank k místnímu financování. Home Credit čelí i geopolitickým problémům v Rusku.



Uprostřed zvýšeného napětí jsou dobré politické konexe stále důležitější, pokud chce někdo pracovat na trzích, jako je Rusko a Čína, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.



Zdá se, že PPF dochází politické know-how v době, kdy ho nejvíc potřebuje. Do křesla generálního ředitele zatím usedá Ladislav Bartoníček, jenž vlastní polovinu z jednoprocentního podílu v PPF, který nepatří Kellnerově rodině. Ten však naznačil, že není schopen řídit PPF ve stejně nebezpečných vodách jako zesnulý podnikatel.



Podle vysoce postaveného politického zdroje PPF ve skutečnosti přišla o dva politické šampiony svého východního úspěchu. Ztráta vlivu Miloše Zemana byla podle něj pro PPF stejně škodlivá jako Kellnerova smrt. "Těch neúspěchů bylo prostě příliš mnoho. Rusové nyní chápou Zemanovu rostoucí bezvýznamnost. A Čína není daleko za nimi."