Indie zakázala vývoz pšenice. Může to zhoršit globální inflaci

Cena pšenice na mezinárodním trhu po indickém zákazu vývozu prudce roste. Na burze v Chicagu stoupla o 5,9 procenta a je nejvýše za dva měsíce. Mohlo by to dále vyšponovat ceny potravin, které se už v březnu podle ukazatele OSN vyšplhaly globálně na další rekord. Spojené státy a Evropská unie zkoumají, jak po indickém zákazu exportu zlepšit dodavatelské řetězce potravin, řekl serveru CNBC místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

Indie, která je druhým největším producentem pšenice na světě, přišla se zákazem vývozu minulý týden poté, co úrodu nepříznivě ovlivnila vlna veder, která vynesla domácí ceny na rekordní úroveň. Na světových trzích stouply letos ceny pšenice zhruba o 60 procent, což zvýšilo cenu všeho od chleba po nudle.

Indická vláda uvedla, že bude stále povolovat vývoz do zemí, které požadují dodávky "k uspokojení svých potřeb v oblasti potravinové bezpečnosti“. Dodala, že zákaz vývozu není trvalý a může být zrušen.

Rozhodnutí Dillí ale zkritizovali ministři zemědělství ze skupiny G7, která se setkala v Německu a tvoří ji zástupci sedmi největších světových vyspělých ekonomik, jež dominují světovému obchodu a mezinárodnímu finančnímu systému. "Pokud by všichni začali uplatňovat vývozní omezení nebo uzavírat trhy, krizi by to zhoršilo," řekl německý ministr pro výživu a zemědělství Cem Özdemir na setkání s představiteli Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a Spojených států amerických.

Indie nepatří k hlavním vývozcům pšenice, protože většina její úrody se prodává na domácích trzích. Po ruské invazi se ale propadl ukrajinský export. A vzhledem k suchu a záplavám, které ohrožují úrodu u dalších velkých producentů, očekávali obchodníci s komoditami, že dodávky z Indie vyrovnají část výpadku.

„Kdyby se takovýto výpadek odehrál v běžném roce, byl by jeho dopad minimální. Ztráta ukrajinských objemů ale problémy zhoršuje,“ uvedl podle Bloombergu Andrew Whitelaw, analytik společnosti Thomas Elder Markets z Melbourne.

V letech 2021 - 2022 byla Indie osmým největším vývozcem pšenice na světě:

„Jde o něco, co je určitě zdrojem obav,“ řekl v pořadu CNBC Dombrovskis. „Dohodli jsme se se Spojenými státy na spolupráci a koordinaci našich přístupů v této oblasti, protože…státy v reakci na ruskou agresi na Ukrajině a odpovídajícímu nárůstu cen potravin a obavám o potravinovou bezpečnost začínají zaujímat restriktivní opatření na export,“ podotkl.

Před zákazem vývozu si Indie kladla za cíl dodat letos na světový trh rekordních deset milionů tun pšenice. Jejími hlavními odběrateli jsou další asijské země, například Filipíny, Indonésie či Thajsko.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, CNBC