EU má shodu na embargu na ruskou ropu, počítá s výjimkami. I pro Česko

Summit Evropské unie našel shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Cílem je podle šéfa vrcholných unijních schůzek Charlese Michela nejvíce zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo svou válku na Ukrajině. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dává politická shoda jasný rámec pro zákaz dovozu ropy a vychází vstříc požadavkům Maďarska, které ji dosud odmítalo podpořit. Česko bude mít podle premiéra Petra Fialy 18měsíční výjimku ze zákazu obchodování s produkty vyrobenými z ruské ropy. Embargo bude podle něj zahrnovat výjimku bez "časového limitu" pro ropu dováženou ropovody. Lídři se rovněž shodli na poskytnutí devíti miliard eur Kyjevu v rámci okamžité pomoci. Ceny ropy se dnes zvyšují v reakci na dohodu Evropské unie o omezení dovozu této suroviny z Ruska.



"Máme v zásadě politickou shodu, jak se zbavit ruské ropy v jasném časovém rámci," prohlásila na tiskové konferenci po jednání von der Leyenová. Michel uvedl, že unie svým rozhodnutím odsekává významnou část financování ruského válečného stroje. Embargo na ropu i ropné produkty by mělo platit od začátku příštího roku.



Lídři se dohodli, že sedmadvacítka zakáže dovoz ruské ropy tankery, přeprava ropovodem Družba má dostat časově omezenou výjimku. Lodní doprava obstarává zhruba dvě třetiny objemu mířícího z Ruska, podle von der Leyenové však EU počítá i s individuálními závazky Polska a Německa zastavit do konce roku odběr ropy proudící k nim severní větví Družby. Jižní větev, která má být díky výjimce v provozu i po začátku platnosti embarga, přepravuje přibližně desetinu celkového ruského vývozu ropy do EU. Ropa touto cestou proudí do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Maďarsku se podle Michela dostalo v závěrech summitu ujištění, že v případě výpadku či zastavení ropovodů bude moci dovézt ruskou ropu jiným způsobem či že mu ji poskytnou další unijní státy. Česko a Slovensko zase podle diplomatů spoléhají na to, že se jim v konečné podobě sankcí podaří získat přislíbenou výjimku ze zákazu exportu produktů z ropy proudící do EU potrubím.

"Na Evropské radě jsme se shodli, že se chceme jako EU odstřihnout od ruské ropy," uvedl po jednání na twitteru také český premiér Petr Fiala. Embargo bude podle něj zahrnovat výjimku bez "časového limitu" pro ropu dováženou ropovody. Ze zákazu obchodování s produkty vyrobenými z ruské ropy dostane ČR 18měsíční výjimku, řekl Fiala.

"Česká republika bude mít výjimku 18 měsíců, po kterou bude možné dovážet produkty (z ruské ropy)," uvedl český premiér. Dodal, že české vládě by nevadilo zastropování těchto nákupů, protože hlavním cílem je zajistit "dostatek nafty pro naše občany, naše firmy". Nepředpokládá prý, že by konečná podoba připravovaného sankčního balíčku obsahovala "časový limit" ukončení dodávek ropovody. Osmnáctiměsíční výjimku chce Česko podle Fialy využít k posílení kapacity ropovodu TAL, přes který z italského Terstu proudí ropa i na české území, a rovněž k zajištění dodávek nafty, kterou Česko kvůli nedostatečným vlastním výrobním kapacitám musí dovážet a která nebude pocházet z ruské ropy.



Fiala odmítl úvahy o tom, že by "nějaký stát na tom mohl vydělávat na úkor ostatních". V závěrech summitu se mluví o tom, že Evropská komise bude monitorovat uplatňování ropného embarga ve snaze zajistit spravedlivé podmínky na unijním trhu. Český premiér prohlásil, že všechny členské státy musí ctít závazek o ukončení závislosti na ruské ropě a že EK může stanovit, kdy už nejsou projednávané výjimky opodstatněné.

Hledání shody trvalo měsíc



Evropská komise navrhla v pořadí šestý soubor sankcí začátkem května, zejména kvůli maďarskému nesouhlasu s podmínkami ropného embarga se však na něm unie přes naléhání Kyjeva téměř měsíc nedokázala shodnout.

Michel doplnil, že sankční balík, kterému dali šéfové států a vlád nyní zelenou, obsahuje i další tvrdá opatření, včetně odpojení významné ruské banky Sberbank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Dalšími body je zákaz tří ruských státem vlastněných vysílacích společností a sankce namířené proti konkrétním osobám, odpovědným za válečné zločiny na Ukrajině.

Ceny ropy se dnes zvyšují v reakci na dohodu Evropské unie o omezení dovozu této suroviny z Ruska. Cena severomořské ropy Brent kolem 08:00 SELČ vykazovala nárůst zhruba 1,5 procenta na 123,51 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala dokonce 3,3 procenta na 118,83 dolaru za barel.

Přesná podoba šestého balíku protiruských sankcí včetně ropného embarga by mohla být známá v nejbližších dnech.

Sberbank: Sankce nás neovlivní

Sberbank v reakci uvedla, že nové sankce ze strany EU nebudou mít na aktivity největší ruské bankovní společnosti Sberbank vliv. "Navzdory novým sankcím fungujeme jako obvykle," uvedla podle agentury Reuters ruská banka. "Odstřižení od systému SWIFT nemění současnou situaci v oblasti mezinárodního vypořádávání plateb. Ruské operace nejsou na systému SWIFT závislé a banka je bude provádět ve standardním režimu," dodala.



Sberbank dnes také sdělila, že hlavní restrikce na její aktivity byly zavedeny už dříve. V dubnu na firmu uvalily sankce Spojené státy a Sberbank tehdy uvedla, že tyto sankce nebudou mít na její aktivity výraznější dopad.

Další evropské peníze pro Ukrajinu

Vedle sankcí se lídři dohodli také na další finanční pomoci Ukrajině, které podle Michela EU v nejbližší době poskytne devět miliard eur. Kyjev odhaduje, že na základní chod státu se mu kvůli ruské invazi nedostává přibližně pět miliard měsíčně. Evropský blok chce pro nejbližší tři měsíce poskytnout většinu potřebné částky, část by měly dodat i Spojené státy.