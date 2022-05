Spojení Monety s Air Bank zrušeno. Klikařská M&T má schválený prospekt a bankéř Mora je bez limitu pro další hike. Evropské futures míří níže

Investory opět trápí obavy z inflace. Asijské akciové trhy kolísaly a evropské akciové futures mají většinou nakročeno níže. Opatrně do plusu míří po pondělním svátku futures na americké akciové indexy. Roste cena ropy poté, co se lídři EU dohodli na částečném zákazu ruské ropy. Moneta a PPF se na návrh druhé jmenované dohodly na ukončení plánované akvizice firem Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. ČNB schválila prospekt veřejné nabídky akcií společnosti M&T 1997, a.s.

Futures na index blue chips eurozóny Euro Stoxx klesají o -0,4 %. Futures na DAX jsou 0,46 % v záporu, ale futures na britský FTSE 100 jsou na zelené nule.

Euro se v asijském obchodování sesunulo na hlavním páru níže. Hlavní měnový pár setrvává na 1,0737 EUR USD. Česká koruna stagnuje k euru na 24,713 za euro.

Pondělní summit lídrů EU totiž skončil dohodou na zpřísnění protiruských sankcí. Týkat se budou i dovozu ruských energií, na jehož embargu se členské země EU dlouho nemohly dohodnout, mimo jiné kvůli odporu Maďarska.



Evropská rada ve svých závěrech uvedla, že sankce budou pokrývat ropu i ropné produkty dodávané z Ruska. Zároveň se ale lídři EU shodli na dočasné výjimce pro ropu dodávanou ropovody.

Zprávou včerejšího dne bylo z pohledu českých investorů včerejší večerní oznámení o ukončení akvizice společností Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. Návrh ukončit transakci vzešel ze strany PPF. Ta podle Monety mezi klíčovými důvody uvedla zhoršující se makroekonomické prostředí, negativní vývoj na kapitálových trzích a nepříznivou geopolitickou situací. Kromě toho měla obavu z „výrazně“ vyšších nákladů na získání vyššího podílu v Monetě. PPF zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem Monety.

Podle analytika Michala Křikavy z Patrie považujeme „informaci o ukončení procesu akvizice aktiv okolo Air Bank považujeme za negativní pro Monetu. Z našeho pohledu byla plánovaná akvizice skupiny Air Bank pozitivní ze strategického pohledu a (po revizi finančních podmínek) přínosná z hlediska tvorby hodnoty pro akcionáře Monety ve střednědobém horizontu“. Ve střednědobém horizontu bude podle Křikavy pro akcie Monety klíčové, jak se svým téměř 30% podílem v bance naloží skupina PPF. „Z našeho pohledu je dlouhodoběji neudržitelné, aby skupina PPF držela v Monetě takto významný podíl a zároveň jí prostřednictvím Air bank na trhu konkurovala,“ napsal Křikava.

z Dobrušky se uskuteční formou aukce na trhu START Burzy cenných papírů Praha a.s. Celkem bude nabídnuto 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25.000 – 35.000 CZK . Aukce bude pro investory otevřena od 7. do 21. června (od 14. června se zveřejněnou knihou objednávek).

Viceguvernér ČNB Marek Mora v deníku Právo říká, že je pravděpodobnější, že ČNB v červnu opět zvýší úrokové sazby. Na dotaz na velikost hiku říká, že nemá limit ani strop.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní zpřesněná data o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí. Podle předběžného odhadu statistiků z konce dubna česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,6 procenta. Proti poslednímu loňskému čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,7 procenta.

Přijdou také data o tržbách obchodníků v Německu, francouzská inflace a francouzské a italské HDP. Výsledky mají oznámit třeba Salesforce nebo HP.

Největší pády Název Změna (%) VIG -0.35

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 08:49 SEČ:

Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7157 0.0172 24.7517 24.6910 CZK/USD 23.0310 0.4646 23.0345 22.9250 HUF/EUR 395.3470 0.3278 395.8100 395.0200 PLN/EUR 4.5837 -0.0241 4.5877 4.5806

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1478 -0.4536 7.1811 7.1431 JPY/EUR 137.3850 0.1093 137.4940 137.2409 JPY/USD 128.0110 0.3178 128.0340 127.7130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8521 0.0235 0.8529 0.8518 CHF/EUR 1.0305 -0.1226 1.0319 1.0303 NOK/EUR 10.1365 -0.1325 10.1386 10.1140 SEK/EUR 10.5237 0.1342 10.5283 10.4953 USD/EUR 1.0732 -0.4328 1.0752 1.0730

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3930 0.2647 1.3963 1.3881 CAD/USD 1.2670 0.0984 1.2670 1.2656