Veteráni z Wall Street doporučují tři obchodní strategie při obavách z recese

Už i veteráni z Wall Street upozorňují na rostoucí rizika poklesu trhů během recese a nabízejí rady, jak během tohoto cyklu investovat. Investiční banka uvedla, že ačkoli recese není jejím základním scénářem, je jejím medvědím scénářem, protože riziko „podstatně vzrostlo“.



„Nemusíme opakovat, že ekonomiku právě teď zasahují četné otřesy, které by nás mohly v průběhu příštích 12 měsíců uvrhnout do recese,“ uvedla investiční banka v květnové zprávě. A doplnila faktory, jako je eskalace rusko-ukrajinské války, která může vytlačit ceny ropy až na 150 dolarů, či extrémně silný dolar a drtivé tlaky na náklady firem.



Veterán z Wall Street Ed Yardeni, který v dubnu prohlásil, že tu je 30% šance na recesi, minulý týden zvýšil tuto pravděpodobnost na 40 %, a generální ředitelka Jane Fraserová řekla, že je přesvědčena, že Evropa směřuje k recesi. Válka na Ukrajině způsobila prudký nárůst cen energií a potravin. USA a Velká Británie, spolu s dalšími zeměmi po celém světě, se potýkají s inflací, která vzrostla na mnohaletá maxima. Hlavní akciové indexy zaznamenaly od vrcholu na přelomu roku strmý pokles, přičemž Nasdaq umazal od začátku roku 2022 přibližně 23 %. Index S&P 500 ve stejném období klesl o 13 %.



Zde je návod, jak mohou nervózní investoři podle odborníků překonat přetrvávající turbulence na akciovém trhu:



1. Kupte si tyto tři sektory



Vzhledem k tomu, že tu volatilita ještě nějakou dobu bude, doporučuje ve své zprávě z 16. května na americkém trhu defenzivní sektory. Mezi ně patří zdravotní péče, veřejné služby (utility) a nemovitosti. Defenzivní akcie poskytují stabilní dividendu a zisk bez ohledu na stav celkového akciového trhu, zatímco cyklické akcie mohou být ovlivněny cyklem ekonomiky.



„S výjimkou energetiky pocházejí všechny nejvýkonnější sektory z defenzivního konce spektra,“ napsala . "Nevěříme, že defenzivy budou mít velký absolutní výkon, ale měly by nabízet určitou relativní ochranu, vzhledem k tomu, že nižší zisky a násobky podle nás zasáhnou cyklické sektory silněji."



Morgan Stanley zmiňuje tyto tři defenzivní sektory:



Zdravotní péče: Tento sektor se obchoduje vůči celkovému trhu se slevou, na rozdíl od většiny ostatních defenzivních sektorů, uvádí s tím, že preferuje akcie s velkou kapitalizací ve farmacii a biotechnologiích. Ty se podle této banky obchodují za atraktivní cenu a nabízejí relativně atraktivní dividendové výnosy.



Nemovitosti: Loni tento segment narostl o 42 % a překonal tak širší americký trh o 16 %, uvedla Morgan Stanle a dodala, že si tento sektor oblíbila pro svou stabilitu zisku a dividendový příjem. "Stabilní peněžní toky v rámci nemovitostí by měly poskytnout defenzivní expozici vůči poklesu trhu v příštím roce," uvedl . „Dále nabízí zabudovanou ochranu proti inflaci prostřednictvím nájemních smluv, vyššího nájemného a zhodnocení majetku, což by mělo tomuto sektoru umožnit odolat vysoce inflačnímu prostředí relativně lépe než u ostatních sektorů,“ dodal.



Utility: Valuace jsou tu již vysoké, ale je v tomto sektoru optimistická spíše z hlediska ochrany proti poklesu než dalšího vzestupu. „Vzhledem k tomu, že téměř všechna průmyslová odvětví se potýkají s dopady rostoucích nákladů na energie, měla by stávající cenová struktura v rámci utilit poskytnout v tomto prostředí s vysokými náklady relativní ochranu,“ komentovala banka.



2. Buďte trpěliví



Recese „vyžaduje zvláštní trpělivost“ při nasazování hotovosti na jakoukoli investiční příležitosti, uvádí Investiční institut . Sameer Samana, hlavní stratég pro globální trh, se domnívá, že investoři by měli tempo reinvestic „zpomalit“, protože medvědí trhy mohou trvat asi rok a někdy mohou způsobit propady kolem 30 %.



„Dlouhodobí investoři obvykle kvůli dobám, jako jsou tyto, diverzifikují,“ dodal Scott Wren, seniorní stratég pro globální trh, rovněž z Investment Institute. "Doporučujeme postupný plán pro nasazení hotovosti v průběhu nadcházejícího roku (nebo ještě déle) a nadále klást důraz na kvalitu a defenzi ve snaze zachovat si kapitál." Krátkodobí investoři s horizontem 6 až 18 měsíců, mohou mít z držení dodatečné hotovosti prospěch a čekat na příležitosti pro vstup na trh v nadcházejících měsících, dodal Wren.



3. Kupujte dluhopisy investičního stupně



Nakupujte kvalitní dluhopisy a vyhněte se prašivým, neboli vysoce výnosovým, dluhopisům, řekli stratégové. "Když se trhy noří hlouběji do pozdního cyklu, upřednostňujeme kvalitu před prašivými dluhopisy," uvedli stratégové . „Od listopadu 2021, kdy došlo k posunu u jestřábího Fedu, jsme byli svědky neustále vyšší výkonnosti kvality oproti prašivým dluhopisům.“



Atraktivní příjem, který dluhopisy nabízejí, by navíc podle amerického správce aktiv Nuveen vykompenzoval dopady rozšiřujících se spreadů při mírné recesi. (Spread na výnosech je rozdíl ve výnosech mezi státními a korporátními dluhopisy se stejnou dobou splatnosti.) A doporučuje kvalitní korporátní dluhopisy.



Zdroj: CNBC