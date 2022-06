Novinky od Applu uzamknou jinak obrazovku a MacBook Air dostal nové barvy

na vývojářské konferenci v pondělí představil sérii nových prvků pro svoje hlavní produkty iPhone, iPad, Watch a Mac. Skoro dvouhodinová prezentace Applu byla plná novinek. Pro investory bylo ale podle Bloombergu jenom málo co skutečně přelomového. Akcie přední světové technologické společnosti v dnešním newyorském premarketu mírně ztrácely.

Nejnovější verze softwaru iOS 16 počítá s novou obrazovkou v zamčeném modu. Bude možné personalizovat si fotku, a zamčená obrazovka bude také poprvé obsahovat widgety ukazující zjednodušené informace, na příklad o počasí.

Nový software pro iPhone poskytuje také prvky pro filtrování obsahu, takže uživatelé budou moci prioritizovat textové zprávy a e-maily podle toho, zda jsou za volantem, v práci nebo doma. Mnoho ze změn v iOS 16 se vztahuje i na Macy a iPady. Změny čekají také aplikaci Pošta, včetně lepšího vyhledávání a možnosti načasovat odesílání zpráv.

kromě toho avizoval “budoucnost bez hesel”, která by se v jeho podání opírala o kryptografii namísto hesel na bázi textu.

Společnost kromě jiného představila také dlouhodobě vyvíjený prvek pro nákupy, při kterých se platí později (“buy now, pay later”). Ideou Pay Later je rozdělit nákupy přes Pay do čtyř splátek rozložených do šesti týdnů, a to bez úročení či poplatků.

Pondělní oznámení poškodilo akcie společnosti Affirm Holdings, která nabízí podobnou službu. Ty v závěru spadly o více než 5 procent. Dnes na to konto klesaly akcie australských služeb poskytujících podobné služby, jako Humm Group nebo Openpay.

Modernizace se dočká také software pro iPady iPadOS, ta je cílená na profesionální uživatele. Zařízení s ní dokáže zobrazovat více obsahu najednou a dodá také nový multitasking, takže bude snazší používat několik aplikací najednou. Stage Manager – tedy prvek pro snazší multitasking – bude k dispozici také na počítačích Mac.

Na straně hardwaru představil dva nové Macy, především tedy největší refresh svého modelu Air za posledních více než deset let. Nové počítače pojednou na domácím čipu M2, který vyvinul, když v roce 2020 přestal brát čipy od Intelu. Další nový přístroj, levnější 13palcový MacBook Pro, vypadá jako jeho předchůdce.

Dříve než v červenci zákazníci žádný z nich nedostanou. Nové operační systémy mají od včerejška v beta verzi k dispozici vývojáři. K širší veřejnosti by se v rámci beta testování mohly dostat v červenci.

Vývojářská konference WWDC se v Cupertinu koná poprvé od pandemie naživo. Akcie Applu klesly letos zatím o 18 procent.

Zdroje: Bloomberg, Yahoo Finance, .com