Blíží se platební neschopnost Ruska? Investory by čekalo mnoho sporů

Pokud se Rusko vinou zahraničních sankcí ocitne v platební neschopnosti, čeká držitele dluhopisů změť finančních, politických a právních sporů. Zatím ale není jasné, jakým způsobem bude případná platební neschopnost vyhlášena, uvedla agentura Bloomberg. Moskva zatím byla schopna zahraniční dluh navzdory sankcím obsluhovat, ale to se pravděpodobně změní, protože Spojené státy zemi uzavřely další cestu k věřitelům. Dotklo se to plateb zhruba za 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč) splatných 27. května.



Sankce spolu s omezením pohybu kapitálu v Rusku znamenají, že další postup se nebude asi řídit tradičním návodem na jednání s věřiteli, restrukturalizaci dluhu a devalvaci měny. Není ani jisté, zda a jak bude případná platební neschopnost vyhlášena. Podle právníků je několik možností. Rusko má podle zvyklostí na úhradu dluhu ještě 30denní lhůtu, ve které musí najít řešení pro splátky dluhopisů v eurech a dolarech.



Rusko uvedlo, že jeho platby byly z národního depozitáře odeslány včas, a tvrdí, že svou část dluhu splnilo. Držitelé dluhopisů to patrně zpochybní, pokud nedostanou peníze.



"Rusko je schopno a ochotno zaplatit," uvedl partner společnosti Dechert LLP Darshak Dholakia. "To by mohlo posílit argumenty Ruska před investory - a případně i před soudem, pokud platební neschopnost bude vyhlášena -, že dluhopisy nejsou v platební neschopnosti, protože neúplné platby způsobily kroky americké vlády."



Rusko také uvedlo, že pokud nebude moci platit v zahraniční měně, zaplatí v rublech. Ty jsou uvedeny jako alternativní měna u části dluhopisů se splatností v roce 2036, je ale nutné informovat majitele dluhopisů 15 pracovních dnů před uskutečněním platby. U dluhopisů se splatností v roce 2026 to nejde, tam Rusko může vyplatit částku v eurech, britských librách nebo švýcarských francích, ale i v tomto případě musí investory informovat nejméně pět dní před platbou.



Rusko také pracuje na mechanismu splácení, který by měl umožnit obejít sankce. Ministr financí Anton Siluanov uvedl, že tento postup dá investorům přístup k penězům bez restrikcí. Není ale jasné, kdy bude připraven a zda bude fungovat.



Pokud po uplynutí odkladné lhůty zůstanou držitelé dluhopisů bez peněz, vyhlášení platební neschopnosti obvykle přichází od ratingových agentur. EU jim ale zakázala pokrývat Rusko. Držitelé dluhopisů mohou platební neschopnost vyhlásit i sami, pokud se na tom dohodnou držitelé nejméně 25 procent nesplaceného dluhu. Věřitelé ale nemusejí jednat okamžitě a mohou počkat, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině a sankce. Podle dokumentů k dluhopisům se totiž jejich pohledávky stávají neplatné až po třech letech od data splatnosti.



Partner právní společnosti Allen & Overy Yannis Manuelides uvedl, že pro Rusko by mohlo být lepší vyčkat, až majitelé dluhopisů zahájí řízení tím, že si vyberou jurisdikci. A tu pak přijmou, anebo odmítnou. Rusko by tak stále mělo možnost předložit své argumenty, i když řízení zahájí věřitelé.



Právní řízení by mohla zahájit i jedna z bank v platebním řetězci, doplnil partner společnosti White and Williams Christopher Graham. Pokud jsou peníze u jednoho ze zprostředkovatelů, může zahájit tzv. meziproces. To znamená, že uloží peníze u soudu a řekne, že má tyto peníze, tento dluhopis a tyto sankce, a požádá soud, aby stanovil, co dělat.



Podle anglického práva by Rusko mohlo argumentovat tím, že splnilo svou část dohody, uvádějí dva londýnští právníci. Dluhopisy se řídí anglickým právem, ale v dokumentech není doložka o jurisdikci. "Rusko se může pokusit v takové žalobě argumentovat tím, že sankce mu znemožnily plnění smlouvy, což je v angloamerickém smluvním právu uznávaná právní obrana," uvedla zakladatelka poradenské společnosti EM Conseil Elena Dalyová. Firma se specializuje na správu státního dluhu.



Jednou z možnosti je i vyšší moc. Přestože sankce historicky do této kategorie nespadají, mohlo by to Rusko zkusit. Protiargumentem by ale mohlo být, že Rusko napadením jiného státu samo vytvořilo okolnosti, které zmařily smlouvu. Investoři se také budou zabývat tím, zda by mělo strategický smysl zahájit řízení, kde se nachází ruský majetek a do jaké míry bude případný rozsudek uznán, upozornila partnerka firmy Allen & Overy Deborah Northová. Pak je zde také otázka výkonu rozhodnutí.



Například majetek centrální banky má vyšší úroveň ochrany, stejně jako diplomatický majetek - chrání je Vídeňská úmluva. Investoři by museli hledat věci jako letadla, nemovitosti, bankovní účty ministerstva financí a najít je v jurisdikcích, které by vykonaly rozhodnutí soudu.



Držitelé dluhopisů by také mohli zahájit arbitrážní řízení na základně investičních smluv mezi Ruskem a zeměmi, v nichž investoři sídlí. Další možností je mimosoudní dohodnutá restrukturalizace ruského státního dluhu, i když ta by byla obtížná vzhledem k sankcím a problémům s pověstí, kterým by držitelé dluhopisů museli čelit.



Podle informovaných zdrojů se držitelé dluhopisů zatím oficiálně nezorganizovali. O dalších možnostech ale už s různými právními společnostmi jednali.