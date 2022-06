Hospodářské ztráty následkem změny klimatu za 30 let stouply o 250 procent

Hospodářské ztráty způsobené změnou klimatu se ve světě za poslední tři desetiletí zvýšily o 250 procent. Přírodní katastrofy vedly za 30 let k 3,6násobnému nárůstu pojištěných škod a dvounásobnému nárůstu nepojištěných škod. Vyplývá to ze zprávy společností a Efma, podle níž změny klimatu negativně ovlivňují pojišťovnictví.



Změnu klimatu řadí podle ní mezi své hlavní obavy 73 procent pojistníků. Pojišťovny reflektují obavy svých zákazníků. Přibližně 40 procent z nich řadí změnu klimatu mezi své hlavní priority, vyplývá z ní.



Pojišťovny budoucnosti začlení podle zprávy do svých obchodních modelů strategie zmírňování klimatických rizik. K vytvoření odolných obchodních modelů zaměřených na zákazníky jsou nutné zásadní změny, ukázala. Studie zjistila, že více než 80 procent individuálních a malých komerčních klientů pojišťovnictví si uvědomuje klimatické vlivy a v posledních 12 měsících přijalo alespoň jedno klíčové udržitelné opatření.



Pojišťovny, které chtějí odolat klimatickým změnám, musí podle firmy přehodnotit své vlastní obchodní modely a vyvážit prevenci rizik s jejich řízením. Závěry zprávy naznačují, že 'rámec odolnosti vůči změně klimatu' je klíčem k vybudování potřebných schopností v měnícím se rizikovém prostředí. Pojišťovny by měly přehodnotit stávající modely hodnocení rizik, zavést prevenci rizik ve velkém a prosazovat udržitelné investiční a upisovací strategie, vyplývá z ní.



"Dopad klimatických změn nutí pojišťovny, aby posílily a hrály větší roli při zmírňování rizik. Ty, které se prioritně zaměří na udržitelnost, budou činit chytrá dlouhodobá obchodní rozhodnutí, jež pozitivně ovlivní jejich budoucí význam a růst," uvedl ředitel ČR řekl Ondřej Valvoda.



Capgemini je globálním lídrem v partnerství se společnostmi při jejich transformaci a řízení jejich podnikání. Je to organizace s 325.000 členů týmu ve více než 50 zemích. V ČR patří mezi významné poskytovatele služeb v informačních technologiích. Efma je globální nezisková organizace založená v roce 1971 bankami a pojišťovnami, která usnadňuje propojení osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti finančních služeb.